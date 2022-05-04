美法院判定一名在瑞士工作的中国科学家窃取药物研究成果

美国司法部宣布，联邦陪审团认定一名中国籍生物学家阴谋窃取了制药业巨头葛兰素史克(GlaxoSmithKline)公司的研究成果，称被告非法窃取了商业机密为自己和其妹控制的公司牟利，其中一家公司得到了中国政府的资助。

据美国之音报道，美国司法部星期一（5月2日）在一份声明中说，法院对52岁的薛功达（Gongda Xue,音译）涉嫌参与窃取葛兰素史克公司在2010年1月至2016年1月药物研发成果的指控进行庭审，并将其定罪。

法庭指控在瑞士弗里德里希·米舍尔生物医学研究所从事研究工作的薛功达和在葛兰素史克公司美国宾州一处研究部门任职的妹妹薛宇（Yu Xue, 音译）背叛了各自雇主的信任，交换了各自任职公司的机密研究成果，并通过各自创建的公司牟取私利。

美国司法部指出，薛宇及其同伙在中国创建的任诺药业公司得到了中国政府的直接资助和支持。此前，薛宇和公司其他三名创办人都已经在美国联邦法庭认罪，另一名同谋已逃离美国、目前居住在中国。

薛功达在2018年被正式起诉，2019年12月从瑞士引渡到美国受审。

美国司法部在星期一的声明中说，“当那些商业机密为了一个全球性对手的利益被窃取时，我们国家的安全和我们经济的稳定受到威胁。联邦调查局将继续应用所有的调查资源去追究薛及其同谋这样的罪犯们的责任。他们窃取智慧产权为自己和中国政府牟利。”

美国和其他西方发达国家多次表示与中国政府有关联的公司和个人窃取了技术和商业机密。北京一向否认参与了这类活动，反称这些国家打压中国企业的发展，并将普通的商业个案政治化。

