辽宁丹东一中学发生聚集性疫情 校长、副校长被立案审查

辽宁丹东市第五中学发生聚集性疫情，学校党总支书记、校长李季以及副校长王培一因履职不力被立案审查。

根据“丹东发布”微信公号消息，丹东市第五中学发生聚集性冠病疫情，当地纪委监委对相关责任人进行查处并作出通报。

通报称，经查，李季作为丹东市第五中学冠病疫情防控工作领导小组组长，对学校疫情防控工作负主要领导责任，但其在学校疫情防控工作中思想麻痹，履职不力，没有做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，致使丹东市第五中学发生聚集性疫情，造成重大不良影响。市纪委已对其立案审查。

通报还说，副校长王培一（交流到丹东市第五中学，分管学校疫情防控工作）作为丹东市第五中学疫情防控工作领导小组副组长，对学校疫情防控工作具体落实负直接责任，但其在学校疫情防控工作中落实防控措施不力，日报告工作流于形式，没有做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，致使学校发生聚集性新冠疫情，造成重大不良影响。市纪委已对其立案审查。

通报最后说，各地区各部门各单位要切实引以为戒、举一反三，充分认清当前疫情防控工作的严峻性、艰巨性，严格履行疫情防控主体责任，坚持问题导向，压实“四方责任”，落实“四早”要求，优化防控措施，提升防控能力，以更加精准有效的措施织密织牢疫情防控网络，坚决遏制疫情扩散蔓延势头，坚决打赢疫情防控歼灭战，坚决守护人民群众生命安全和身体健康。