美证券交易委员会调查滴滴上市事宜

美国证券交易委员会（SEC）正在调查滴滴充满争议的纽约IPO事宜。这家网约车巨头去年通过IPO筹资44亿美元，而几天后有关滴滴遭中国网络安全审查的消息令其股价重挫。

据彭博社报道，滴滴周二在纽约盘后交易大跌7%，去年IPO以来已经下跌了85%。这家中国公司称正在配合调查，但未提供更多细节。

美国国会议员去年呼吁对滴滴的IPO进行调查。滴滴是自阿里巴巴集团上市以来最大的中资公司IPO。在滴滴上市仅两天后，中国网信办宣布对滴滴展开调查，并且要求国内应用商店下架“滴滴出行”应用。

中国展开一系列针对共享经济和互联网公司的监管行动，最终促使滴滴做出从纽约退市并转到香港上市的决定。据彭博新闻社报道，滴滴香港上市筹备工作目前处于暂停状态，因为中央政府官员对网信办建议的处罚措施不满意。

目前尚不清楚SEC何时启动对滴滴IPO的调查。滴滴在5月2日提交的长达170多页的常规文件中，只用了几句话披露了SEC对其IPO的调查。滴滴和SEC的发言人拒绝发表评论。

滴滴在文件中称：“在去年美国IPO后，SEC联系了公司并就上市相关事宜启动了调查，公司正在配合调查，也要严格遵守中国适用的法律和法规。目前无法预测调查的用时、结果或后果。”