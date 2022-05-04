深圳等30城新房二手房价格均下降

中指研究院发布《百城价格指数报告》，数据显示，2022年4月，全中国100个城市新建住宅和二手住宅价格环比均上涨，不过涨幅有所收窄。

据澎湃新闻报道，中指研究院公布的数据显示，2022年4月，中国100个城市新建住宅平均价格为16193元/平方米，环比上涨0.02%，涨幅较上月收窄0.01个百分点；同比上涨1.51%，涨幅较上月收窄0.21个百分点。

二手房方面，百城二手住宅平均价格为16032元/平方米，环比上涨0.03%，涨幅较上月收窄0.08个百分点；同比上涨1.91%，涨幅较上月收窄0.47个百分点。

中指研究院认为，受疫情多点散发等因素影响，房地产市场仍处于调整阶段，购房者置业信心不足，4月百城房价继续呈现横盘态势。

从涨跌城市个数看，新建住宅方面，新房价格环比下跌的城市共48个，较上月减少五个，较去年同期增加28个。二手住宅方面，价格环比下跌的城市共52个，与上月持平，较去年同期增加24个。4月，共30城新建及二手住宅价格环比均下跌，包含深圳、哈尔滨、石家庄等九个一线及二线城市和21个三四线城市。

按照中指研究院数据，新建住宅方面，4月京津冀城市群受北京、天津房价上涨带动，新建住宅价格环比上涨0.06%，涨幅居各主要城市群首位。长三角城市群新建住宅价格环比上涨0.05%，涨幅与上月持平。山东半岛城市群新建住宅价格环比持平。珠三角城市群新建住宅价格环比止涨转跌，跌幅为0.08%，区域内多个城市新建住宅价格环比下跌，其中肇庆、珠海、中山、江门环比持续下跌，佛山、深圳环比由涨转跌。

二手住宅方面， 4月，长三角城市群二手住宅价格环比上涨0.17%，领涨各主要城市群，区域内上海、苏州受疫情影响，市场运转受到较大限制，价格环比均由涨转跌。京津冀城市群及山东半岛城市群二手住宅价格环比分别上涨0.10%和0.04%。珠三角城市群受深圳等城市市场持续调整影响，二手住宅价格环比由涨转跌，跌幅为0.14%。

展望后市，中指研究院认为，二季度全中国楼市调控政策预计将保持宽松基调，各地方政府大概率将继续贯彻落实因城施策，更多宽松政策“组合拳”或将出现。随着信贷环境和调控政策的进一步改善，购房者置业信心有望逐渐企稳，但市场的恢复仍可能受疫情等不确定因素的影响。

