上海安亭飞众方舱医院关舱

继上海市嘉荷新苑方舱医院之后，上海又一个方舱医院今天（5月4日）关舱。

根据澎湃新闻报道，位于上海市嘉定区的安亭飞众方舱医院最后26名出舱者今天上午坐上大巴离开，该方舱医院大门被贴上了封条，这意味着这一方舱医院正式关舱。

这一方舱医院由海南省医疗队于4月18日从嘉定区中心医院手中正式接管，总共开放床位2728张，分ABCD四个区，每区均设置有护理站，均配备相应的设施设备、药品。二楼设有物资仓库，储备急救药物、常用治疗药物、生活物资等相关物品。

海南省医疗队方面透露，该医疗队驻点共有373人，其中管理人员10人，医生55人（含中医5人），护士278人，院感30人，团队中副高以上职称33人，34人具有武汉抗疫经验。截至5月4日，这一方舱医院总共运行17天，累计收治2001人。其中，年龄最小的宝宝7个月大，年龄最大的96岁，病人主要集中在40岁至60岁这个年龄段。

截至目前，海南省医疗队已派出14批共2815人次参加嘉定区全域全员及居家隔离人员核酸检测采样工作，共采集核酸样本近120万份。根据当前形势，下一步该医疗队将继续精简入舱人员，将不入舱人员调整为核酸检测采样队伍，全力配合上海市核酸采样工作。