台湾新增中重症病例77起 为疫情以来最高

台湾冠病疫情持续升温，除了单日新增病例继续增加，今天（5月4日）还通报中重症病例77起，为疫情以来最高。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，台湾今天通报新增2万8420起本土确诊病例，67起境外输入病例，单日新增病例逼近3万起，另有五人离世。

新增本土病例中，新北市病例仍不见缓和迹象，首次突破1万起，达1万零151起、其次依序为台北市5538起、桃园市4814起、台中市1680起等。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天在疫情记者会上说，今天还通报新增77起中重症个案，创疫情以来新高。77起中重症个案中，中症达72人，累计329人，占0.22%；重症新增五人，另有一名日前中症转重症死亡的80多岁个案，累计48人，占0.03%。

另外今天通报的五起死亡病例中，有一名是20多岁女性，曾接种三剂疫苗。她确诊冠病后曾有上吐下泻症状，也诊断有败血症，后来因病情恶化，须插管使用呼吸器，并转送医学中心治疗。本月1日因出现心室颤动，经急救无效过世，死因为冠病并败血性休克且有多重器官衰竭，曾用免疫调节剂、抗生素、瑞德西韦和类固醇治疗，血液培养没有细菌感染。

虽然台湾疫情持续延烧，单日新增病例屡创新高，但外传未来在第三剂疫苗覆盖率达七成以上时，有望在6月以“打满第三剂加快筛”取代目前的居家隔离措施。陈时中说，的确有相关规划，但目前变数仍多，时间也未定。

另外，指挥中心说，今年第七批约111万5500剂莫德纳疫苗于今天下午抵达桃园国际机场。据悉，本周六预计还有一批将会抵台。