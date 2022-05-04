中国煤炭上市公司一季度迎业绩“开门红”

继去年斩获良好业绩后，中国A股煤炭上市公司一季度业绩继续延续景气，收获“开门红”。

据中新社报道，华金证券的统计，2022年一季度，A股29家煤炭上市公司合计实现收入约3856亿元（人民币，下同，806.77亿新元），同比增长30%；实现净利润约609亿元，同比增87%。

其中，行业龙头中国神华能源股份有限公司（下称中国神华）一家就实现净利润近190亿元。中国神华一季报显示，公司实现营业收入839.02亿元，同比增长24.1%；净利润189.57亿元，同比增长63.3%。

天风证券分析师张樨樨认为，包括中国神华在内的上市煤企一季度利润大涨主要是得益于市场需求旺盛，煤炭平均销售价格上涨。

对此，易煤研究院研究员杨洁亦持类似意见。杨洁分析称，今年以来煤价总体高位运行，原因在于内陆电厂在政策要求下提高了库存可用天数，煤炭需求激增。2月份开始，寒潮带动日耗创近几年同期新高。此外，国际地缘政治冲突等因素也导致能源价格上涨，海外煤价涨幅高于中国国内煤价，进口受限。

按照中国官方公布的数据，2022年3月份中国国内进口煤炭1642万吨，同比下降39.9%；一季度进口煤炭5181万吨，同比下降24.2%。

中信证券分析师祖国鹏指出，进口减量及供给约束，是上市煤企业绩向好的主逻辑。今年以来，煤炭需求虽整体表现平淡，但煤价表现不断超预期，显示供给偏紧，而供给端的瓶颈主要来自于进口减量。进口减量的主要因素是俄乌冲突下海外能源价格维持高位，进口煤价优势消失。

祖国鹏进一步指出，按照一季度的同比降幅测算，中国全年进口煤减量或在7800万吨左右，占全国煤炭消费量的1.7%，这会对价格产生明显的边际推升效应。目前海外煤价虽然较3月高点有明显回调，但仍较中国国内煤价存在较大溢价，进口价格依然缺乏吸引力。

针对上市煤企今年的业绩展望，华金证券分析师胡博说，俄乌冲突导致全球煤炭贸易格局重塑，海外煤价涨幅高于中国国内煤价，导致进口受限。值得注意的是，下半年不确定因素主要来自需求端，新冠肺炎疫情对经济冲击超出市场预期，稳增长措施和效果会影响行业高景气时长。考虑到年初以来煤炭均价较去年有一定增幅，结合当前供给和进口形势，预计2022年行业盈利将好于2021年。

祖国鹏亦持类似意见，他认为，2022年煤价预期整体上移，上市煤企业绩增长确定性增强。按照各煤种一季度的均价情况及煤价季节性特征，预计动力煤价格在4、5月份因淡季或略有走弱，但二季度均价预计仍将高于去年平均水平，后续季度均价或逐季升高，全年均价同比有望上涨10%至12%。此外，随着疫情的缓和及稳增长政策的发力，焦煤需求有望迎来新一轮扩张，预计焦煤价格全年涨幅在20%至25%。在此煤价假设下，预计主流上市煤企2022年业绩有明确的提升空间。