陈茂波：香港人均收入虽高但贫富悬殊

香港财务司司长陈茂波今天（4日）感叹，香港虽然人均收入高，但贫富差距问题相当严重，而这也是出台消费券的原因。

据网媒“香港01”报道，香港立法会今天三读通过《2022拨款条例草案》（财政预算案），陈茂波在三读通过预算案后，发言回顾任内香港经济环境的变化，并透露派消费券想法的来源。

陈茂波说，香港2018年和2019年经济增长势头良好，失业率只有2.9%，人均生产总值有4万6000美元（6万3616新元），但仍然有人反映贫富差距问题严重，因此每年社会上总有要求政府派钱的呼声。

他续称，港府2018年听到有意见称，《预算案》中已有很多公屋代缴租金、退税等措施，再派钱可能会有人双重获益，因此希望精准，让未受惠的人士取得4000港元（704新元）或补回差额。他称自己事后有反省，在行政和效益上要有所平衡。

不过，陈茂波说，行政上的混乱并非重点，而是他从这次计划中发现一个现象，即最终符合申请资格的人士，即使已撇除上述所提及人士，还多达300万人。即使部分人是家庭主妇和大学生，这仍是一个很高的数字。

他续称，换句话说，即使今天香港社会经济发展已相当发达，人均GDP高，但收入不平衡现象仍然严重。他表示这就是他要推出消费券措施的原因，来让更广泛的市民能够受惠。

另外，被问及是否会留任下届政府时，陈茂波仅说“多谢关心”，并强调，目前要关注的是全力将预算案的跟进工作做好。