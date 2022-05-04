国防手册被批脱节现实 台国防部：9月完成综整报告

台湾国防部上月出版全民国防手册，但遭到外界批评内容与现实战争场景脱节；国防部称，已收集多方意见并邀请各部会和地方政府进行研讨，并规划今年9月完成手册综合整理报告。

据台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会明天（5日）上午将邀请国防部长邱国正列席就“全民国防手册（范本）之编纂、内容及检讨”进行专案报告。书面报告已于今天下午送抵各立法委员办公室。

针对手册检讨，台湾国防部全民防卫动员署在书面报告中说，当局已收集各界共97条意见，经归纳为九类、30项议题。

“停水停电类（经济部）”的意见，包括战时拨打水公司客服无法接听、停水停电民众无法主动回报、处置，与战时景况脱节等；“防空避难类（内政部）”类，则有二维码连结繁琐、战时无网路难查询、快速获得避难与救援。

“通信传播类（通传会）”，包括战时能否使用二维码、政府盘点战时通讯方式、关键词输入网络查询、年老者查询、假讯息应对、网络断讯应处等；“医疗急救类（卫福部）”，包括增加战伤急救医疗知识、身心障碍者疏散纳入长照机构及志工非政府组织参与等。

“全民国防教育类（教育部）”，包括媒合或培训学校全民国防师资、提供民众生存基础知识等；“敌我识别类（内政部）”，则是民众敌我辨识资讯。

国防部称，已于4月15日邀集相关部会及各地方政府，针对各界建议实施研讨，研商精进作法，后续将每两周召开管制会议，并规划于8月上旬汇整各部会修正图文，以期9月完成手册综整报告。

国防部允诺，新版手册将持续参考国外类似手册编辑模式，增加文字叙述，提供结合战场景况与民众立场为考量的详实资讯，精简插图占据篇幅，以周延生存自救应处措施。