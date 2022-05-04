刘强东和沈南鹏减持 京东健康和美团股价大跌

京东创始人刘强东和红杉资本中国基金创始人和合伙人沈南鹏相继减持京东健康和美团，二者股价今日（4日）均大幅下跌，分别一度跌超14%、6%，市值合计蒸发超800亿港元（140.8亿新元）。

据券商中国报道，截至收盘，两者跌幅均有所收窄，千亿市值的京东健康总市值较前一日蒸发约162亿港元，万亿市值的美团总市值较前一日蒸发近500亿港元。

此外，港股互联网巨头今日纷纷大跌，恒生科技指数大跌超3%。在5月2日晚下调一季度净营业额预期的哔哩哔哩股价大跌超8%。

香港交易所股权披露资料显示，京东集团创办人兼主席刘强东近日两度减持于京东健康的持股，涉及约884.04万股，合共套现近4.4亿港元，为京东健康2020年底上市以来刘强东首次减持。具体来看，刘强东在5月3日以平均每股49港元的价格出售约500万股京东健康股票，套现2.45亿港元；在4月29日以平均每股50.67港元的价格出售384万股股票，套现1.95亿港元。

减持后，刘强东在京东健康的持股从68.94%降至68.66%。

年报显示，京东健康2021年全年营收306.8亿元，同比增长58.3%；净亏损10.7亿元，上年同期亏损172.35亿元，同比收窄93.8%。截至2021年12月31日，京东健康的年度活跃用户数量达到1.23亿，相比2020年活跃用户数净增加3356万。

无独有偶，美团也被知名投资人沈南鹏减持，今日股价一度大跌超6%。截至发稿，跌幅收窄至4%，总市值为1.02万亿港元，较前一日蒸发近500亿港元。

港交所股权资料披露，美团独立非执董、红杉资本创始管理合伙人沈南鹏，先后于上周三（4月27日）及上周五（4月29日），共计减持4295.72万股美团，套现约62.27亿港元。沈南鹏美团持股量已由3.98%降至3.19%。

自2021年互联网行业监管趋严，相关公司股价表现一落千丈，恒生科技指数一路走低，投资者情绪也较为低迷。