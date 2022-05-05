李家超特首选举造势活动 政坛元老料现身

香港特首选举候选人李家超明天（6日）将在湾仔会展举行“我和我们 同开新篇”竞选造势活动，邀请主席团、顾问团及所有选委出席，预料将有1500人出席。

据网媒“香港01”报道，李家超顾问团云集政商界元老级人马，包括久未露面、近年身体一般的香港工会联合会荣誉会长郑耀棠。他说，将出席明天的竞选造势活动及亲自投票支持李家超。据了解，部分商界重量级人未必亲身出席，例如长和系资深顾问李嘉诚、恒地创办人李兆基等。

造势活动将在明天下午4时举行，全程约一小时，因应防疫要求，与会者进场时需要量度体温、扫“安心出行”及疫苗通行证。由于进场、安检需时，当局呼吁参加者当天在下午3时30分前进场。竞选办主任谭耀宗早前说，会邀请嘉宾、有代表性人物分享。

李家超竞选办主席团、顾问团名单共有148人，包括政商界重量级人士，其中李嘉诚、李兆基、九龙仓前主席吴光正等人出任顾问，现年96岁的左派元老、前港区人大代表吴康民亦榜上有名。主席团同样星光熠熠，包括中国全国政协常委唐英年、前金管局总裁陈德霖、前港交所行政总裁李小加，亦有各大建制政党代表。

有竞选办人士称，已发信邀请所有主席团、顾问团成员出席，但部分人年纪大或行动不便，不会强求，并认为加入名单已是对李家超的支持。

目前选委会有1400多名选委，据了解，多名身在中国大陆的选委，未来几天将陆续返港投票。