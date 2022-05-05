美参议员推法案加快处理对台军售

美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）推出新法案，目标在于透过优先处理的方式加速美国对台湾军售，提高向台湾提供的关键技术水平。法案还将加强美国和台湾军队之间的协调，以确保台湾拥有应对中国大陆的武力威胁。

据美国之音报道，鲁比奥5月3日发布声明称：“普京对乌克兰的入侵不是独裁者第一次入侵邻国，很不幸的是，这也不会是最后一次，台湾有可能在十年内被入侵。台湾需要我们的支持。”

鲁比奥强调，美国必须尽一切所能来遏制对台湾的攻击，否则将面临将整个印太地区输给中国大陆的风险。

“这项名为“以实力促进台湾和平法”（‘Taiwan Peace through Strength Act）的议案要求美国国防部对美国保卫台湾进行年度评估，并根据评估结果拟定一份批准售台的设备及技术能力清单。法案还要求美国建立一套全面联合训练计划，提高台湾国防能力，以达到最终实现相互操作能力。

近年来美国对台军售频频出现武器项目交货延宕的问题，两党议员多次在听证会上敦促拜登政府官员尽速解决有关问题。鲁比奥所提出的法案要求美国政府以“快速通道”（fast-track foreign military sales）的方式优先处理对台军售案。法案指出，国防承包商必须在生产线上将台湾的优先处理订单置于其他国家前，无论合约的签署顺序为何。

台湾国防部星期一证实美国一项价值7亿5000万美元（10亿3029万新元）的对台军售案无法如期交货，并称将寻求从美国购买其他武器的替代方案。台湾国防部介绍，已经接到华盛顿方面通知，原定2023年交货的40台M109A6型自走跑因“生产线拥挤”要等到最早2026年才能交货。

根据“以实力促进台湾和平法”内容，法案还要求修改《台湾关系法》（Taiwan Relations Act）当中有关限制美方仅可贩售台湾防御性武器的内容，以“有助于强化台湾遏制中国大陆冲突的武器”等新文字取代。

法案还禁止美国国防承包商在中国大陆有任何生意往来。法案还要求建立美台之间高级别联合军事计划机制，以及授权在未来10年期间每年向台湾提供20亿美元的“外国军事融资”（Foreign Military Financing）基金。