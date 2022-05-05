美国据报拟对海康威视实施新制裁

知情人士透露，美国拟以协助侵犯新疆人权为由，对中国科技企业海康威视实施新制裁。

据英国《金融时报》昨天（4日）报道，美国政府指控海康威视涉嫌向中国政府提供监控设备，协助打压关押在新疆西北部再教育营的100万维吾尔族人，所以计划对其加大制裁力度，但尚未作出最终决定。这是美国首次对一家大型中国企业实施此类制裁。任何与这家全球最大监控设备制造商有业务往来的公司和政府，将面临违反美国制裁的风险。

报道称，这次制裁影响深远，美国政府已通知盟友有关计划，因为相关措施将对已采用海康威视设备的180多个国家或地区产生影响。美国白宫、财政部暂未回应报道。

在深圳证券交易所挂牌的海康威视，今早开盘股价迅速下跌，截至上午11点半跌幅达10%，报价38.24元人民币（约7.96新元）。

海康威视是一家位于浙江省杭州市的监视装置供应商，其主要控股方为央企中国电子科技集团。

科技研究公司Top10VPN称，全球逾千个城市使用海康威视的监控镜头，其中越南、美国、墨西哥、英国和巴西是其前五大市场。有分析认为，如果某地的政府和公司要慢慢淘汰及更换海康威视产品，或须花费数以亿计美元的开支及数年时间。

美国一直指责海康威视向中国政府供应监控设备，用于新疆监控及压制维吾尔族人。美国国安官员也表示关注中国是否利用海康威视设备，在全球从事间谍活动。海康威视早在2019年10月已被美国商务部列入贸易黑名单。

美国联邦通讯委员会（FCC）去年3月认定海康威视、华为、中兴、海能达及浙江大华五家中国企业，对美国国家安全构成威胁，建议禁止当地通讯网络安装这五家公司的设备。总统拜登去年底签署《安全设备法》，限制海康威视等企业，取得美国监管机构的新设备许可。

另据路透社报道，海康威视回应称，公司一直遵守营运地区的法律与规例，并指报道内提及美国政府的潜在行动仍有待证实。

海康威视说，公司认为任何制裁应基于可靠证据及正当程序，希望能获得公平与不偏颇的对待。