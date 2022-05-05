蔡英文吁行政部门正视快筛短缺辟多元通路

台湾冠病快筛试剂近来一剂难求，总统蔡英文昨天（4日）在民进党中常会上，严肃要求行政部门要正视此问题，并开辟多元购买通路。

据台湾《联合报》报道，蔡英文说，台湾现在快筛试剂数量既然足够，是否能另辟商业机制，协调更多元的快筛购买通路，让民众能更便利、自由地购买。蔡英文也请列席中常会的行政院代表、政务委员黄致达将意见带回给行政院，再行研议。

台湾快筛剂实名制4月28日上路，不少民众仍抱怨买不到，指挥中心指挥官陈时中昨天说，第二轮快筛剂实名制将在5月15日之前启动。

部分县市快筛试剂将用罄，指挥中心说，已尽快将快筛试剂配到台北市和新北市，昨天下午已运送至台北市12万2000剂、新北市26万3000剂，其他县市今天也将陆续配送。

民进党中常会昨天进行到临时动议时，中常委何志伟反映快筛试剂大排长龙一事。由于快筛实名制必须一次购买五剂，且须依照身分证字号购买，蔡英文回应，盼相关部门能进行研议，能够协调更多元的快筛购买通路，不要只有实名制，务必要让民众能在最快的时间内取得快筛试剂，包含一般的商业市场途径；且台湾快筛剂数量应该足够，应让民众自由购买。

有媒体以“蔡英文怒了：不要坚持实名制”为题报道，民进党发言人谢子涵和行政院发言人罗秉成均澄清，蔡英文在中常会中并未否定实名制，也没有“不要坚持实名制”的说法。

与会人士转述，蔡英文严肃要求要精进此政策，正因为近来民众在药局前大排长龙购买快筛试剂，已产生部分民怨，虽然一次要买五剂是基于进口包装考量，但如此规定的确不够灵活，对只想买一剂，或是买更多的民众，相当不方便。过去口罩实名制时期，在口罩数量足够后，亦开放商业市场途径；快筛试剂只要确保数量稳定，比照办理是可以考虑的政策方向。

快筛剂实名制目前每天配送大约40万人份，约200万剂，20天可配送4000万剂，台湾民众平均都可领到一剂以上，但不少人仍抱怨买不到。陈时中昨天在立法院备询时，国民党立委张育美质询快筛实名制下一期何时开放？陈时中透露，最快5月15日以前就能上路。

另外，指挥中心也说，已累计配送282万2750剂家用快筛给各地卫生局，指挥中心发言人庄人祥指出，地方政府需提供居家隔离者快筛试剂，从确诊个案到可能衍生的接触者，由卫生局统计评估后，指挥中心依卫生局需求提供。