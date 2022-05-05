港方舱医院缩减剩一家 工联会促分阶段停运

香港第五波疫情逐渐缓和，港府将在七个中央政府支援建设的方舱医院中，集中使用一个，其余六个转为备用状态。香港工会联合会呼吁港府分阶段停运，将对员工的影响降至最低。

据网媒“香港01”报道，工联会说，六个方舱医院同一时间停运，预料多达5000多名员工被解雇，建议政府暂缓停运至5月底，或分阶段停运，待市道逐渐恢复畅旺后可吸纳受影响员工，并促请承办商可安排保安、清洁工等受影响员工内部调职，将影响减至最低。

工联会立法会议员黄国说，希望政府能将转为备用的方舱医院，改为外佣指定检疫设施和中港货车司机闭环管理中心，延迟或分阶段停运有关设施，待5月底市道逐渐恢复后，令受影响员工能重返市场、平稳过渡。

他续称，不少任职方舱医院的员工均是饮食业、旅游业等受疫情影响，而转投这类短期工种，合约订明解雇通知期仅七天，“你同一时间停止运作，（影响）5000多人”，希望承办商能安排报案、清洁工等受影响员工内部调职，将影响降至最低。

保安局受询时说，因应疫情发展及成本效益，在七个新建的方舱医院中，政府会集中使用一个，暂不开放的设施将处于备用状况，以防范第六波疫情暴发。

据了解，转为备用状态的六个方舱医院的清洁和保安人员均由卫生署和中海物业集团有限公司聘请。保安局则负责设施的日常营运和管理，并在早前以短期合约形式，聘请约1600名健身和旅游从业员，合约将在本月中至尾陆续届满。

据悉，在保安局聘请的短期员工中，有600人表现良好可获续约，将继续在六个方舱医院工作，以维持其备用状态，亦有机会调派到竹篙湾和启德的隔离设施工作。

消息还指，转为备用状态的六个方舱医院合共有5000个房间，而竹篙湾和启德的隔离设施则能提供超过一万个房间，对人手会有一定需求。