节后首日多空博弈 中国股市震荡偏强

中国五一假期期间市场消息繁杂，A股周四（5月5日）恢复交易后基准股指走势偏强，创业板指数一度重挫；港股追随美股升势而反弹。

据彭博社报道，上证综指低开高走，涨幅一度达到0.8%；沪深300徘徊平盘附近，可选和主要消费板块领涨。创业板指数跌幅收窄至2%以内，早盘最大跌逾3%；权重股宁德时代一季度利润创下历史最大降幅后，股价一度跌逾13%。港股主要指数早盘走高后收窄涨幅，恒生科技指数一度升近2.8%，当前收窄至不足1%。

过去几天消息面好坏参半。美联储如期加息50个基点后，鲍威尔平息了对加息75个基点的担忧，美股受提振大涨，外围市场或是今天陆港股市回暖的因素之一。上海重点监测的1800家工业企业复工率超过70%，也提供了经济复苏的积极信号。

群益证券分析师林静华分析说：“节后股市走高和美国股市上涨、上海疫情有改善有关系，也可能是在政治局会议后市场对稳增长政策有期待，但是目前基本面的不确定因素比较多，预计二季度经济数据会比较差，加上美联储的升息周期，二季度目前来看难有趋势性机会。”

中国4月制造业活动降至两年多来最低水平，北京等地疫情封控措施正在加强，疫情对经济的持续影响，令股市投资者未敢掉以轻心。美国证券交易委员会将京东、拼多多、网易等88家中概股公司加入有摘牌风险的发行人临时名单，恒生科技指数的反弹能否持续也是未知数。该指数本周前两日共跌4.6%，拖累港股在亚洲市场表现垫底。

周四盘初，中国国债期现货市场表现平稳，公开市场月初净回笼资金400亿元（人民币，约80亿新元），资金面变动亦不明显。汇率方面，美联储加息后美元指数大幅回落，人民币中间价调弱，但较市场预期连续第三天偏强，境内外人民币盘初大体持稳。