“五一”中国旅游人次同比减少三成

中国文化和旅游部数据中心测算，今年“五一”假期五天，中国国内旅游出游1.6亿人次，同比减少30.2％，按可比口径恢复至疫情前同期的66.8％；实现国内旅游收入646.8亿元（人民币，下同，134.46亿新元），同比减少42.9％，恢复至疫情前同期的44.0％。

据中国网报道，中国文化和旅游部介绍，五一期间各地落实疫情防控要求，防范游客过度聚集。今年“五一”假期，全国共有8716家A级旅游景区正常开放，占A级旅游景区总数的61.3％。

中国文化和旅游部指出，五一期间，疫情防控政策动态调整对全国范围城乡居民旅游休闲消费产生较大影响。九寨沟、杭州西湖等景区客流较往年有较大幅度下降。三亚酒店平均入住率20.57％，同比下降超六成。城市公园、开放式景区景点及近郊周边乡村承载主要休闲需求，主要客源地城市居民休闲空间由城市向周边转移。

据介绍，五一期间，乡村旅游热度走高，本地游客成为城郊民宿、露营地消费主力。家庭组团式的采摘、烧烤、野炊等休闲方式明显增加，特色度假型民宿、农家乐带动旅游消费，各地民宿价格稳中有升。露营成为潮流，“赏花＋露营”“房车＋露营”“露天音乐会＋露营”“旅拍＋露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。