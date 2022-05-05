美参谋长联席会议主席：北京计划2027年前具备攻台能力

美国参谋长联席会议主席米利警示，台湾一直是中国大陆的军事目标，北京计划在2027年前具备武力攻台的能力。

据美国之音中文网报道，美国参谋长联席会议主席米利上将和国防部长奥斯汀周二（3日）出席参议院拨款委员会小组听证会，就2023财政年度五角大楼预算接受质询。

米利在会上说：“我们现在正面对两个大国，中国和俄罗斯，这两个国家都有强大的军力企图从根本上改变当前以规则为基础的秩序。我们正进入一个更加不稳定的世界，大国之间爆发严重国际冲突的可能性正不断增加，而非降低。”

米利接着谈到中国大陆计划以武力攻打台湾的企图。他说，台湾一直是中国的军事目标。

米利说：“北京已经设定一个目标，要军队做好准备，并非说真的要入侵，而是要具备占领台湾的能力。

“这是一项非常艰巨的任务，大陆是否真能实现这项军事计划也有待观察。但无论他们是否具备那样的能力，那都是一个目标，即2027年前具备攻台能力，我们必须记住这一点。”

米利曾在去年6月美国众议院军事委员会作证时，提及美国前印度太平洋司令部司令戴维森和现任印太司令部司令阿奎利诺的说法称，中国大陆准备在未来六年内占领台湾。米利当时警告，习近平希望加快大陆人民解放军现代化的步伐，并将发展攻占台湾的能力从2035年提前至2027年。

共和党参议员柯林斯针对2027年的时间点，询问美中两国在军舰数量的消长。

根据美国政府的预算要求，海军舰队到2027年将持续缩减至280艘舰艇，相较之下，根据五角大楼估计，到2025年，中国舰队规模则将达到420艘，到2030年中国舰队规模将达到460艘。

对此，米利回应说，不希望纠结于美中军舰数量细节，重点是“我们有盟友，中国没有。日本海上自卫队、澳大利亚海军，还有其他盟友和伙伴，都与美国定期演习，这是很重大的区别。

美国国防部长奥斯汀则强调，美国将中国列为“步步进逼的挑战”（怕pacing challenge），俄罗斯则是“紧迫威胁”（acute threat），五角大楼主要军力部署重点，仍锁定对抗中国咄咄逼人的霸凌行为。

根据美国五角大楼今年3月向国会提交的《2022年国防战略》报告，美国国防部把中国视为“意义最重大的竞争对手”，将“保卫国土，与中华人民共和国构成的日益增长的多领域威胁保持同步”列为美国国防战略的头号优先事项。