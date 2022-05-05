上海逾1800家重点工业企业复工率超七成

上海市经济信息化委总工程师张宏韬说，在市区和企业共同努力下，上海市工业企业复工复产有序推进，全市1800多家重点企业，复工率超过70%。

据澎湃新闻报道，张宏韬今早（5日）在上海举行疫情防控工作新闻发布会上回应记者提问时，透露上述消息。

张宏韬介绍，在刚过去的劳动节，在复工复产的企业都没有休息，保持继续连续生产的状态，大家非常珍惜现在的时间。

他说，在市区和企业共同努力下，上海市工业企业复工复产有序推进，全市1800多家重点企业，复工率超过70%，其中首批660多家重点企业复工率超过90%。汽车、集成电路、生物医药等重点产业链持续恢复、提高产能，龙头企业继续保持稳定生产。总体来看，全市工业企业复工复产稳中向好，取得了一定进展。

他提及，各个区按照全市统一部署，主动作为、因地制宜，支持推动企业复工复产。

一、在工作机制上，各区、管委会均成立了本区复工复产工作机制，明确企业申请流程和条件，并通过文件、图解等多种形式和渠道，指导企业复工复产，例如，闵行、浦东、嘉定等区开辟线上申请渠道，方便企业办理。

二、在工作措施上，各区以市级企业复工复产疫情防控指引为标准，结合本区实际和产业特点，纷纷制定区级指南，用好重点企业“白名单”、返岗人员“复工证”、物流运输通行证等工具，例如，松江、宝山、金山、黄浦等区制定了区级企业重点企业名单，浦东、嘉定、青浦、奉贤、崇明、虹口等区积极推进符合防疫要求的企业复工复产。

张宏韬说，在复工复产推进过程中，市区政府认真听取社会各方面的意见建议，注重收集和解决企业反映的诉求问题。近期大家的关注点主要还是集中在复工申请、供应链协同复工、物流运输、人员返岗以及关键岗位人员复工等方面，例如，企业复工需要产业链上下游，以及仓储、物流等同步开工，也需要试验研究人员、专业技术人员、第三方设备供应商、凭证开具等专业服务同步复工。这些诉求问题需要市区进一步合力推进，将各项政策措施传达到位、落实到位、执行到位，全力做好保障。

他指出，也有一些企业通过各种途径反映复工标准有些高，前期确实发现有些街镇、园区担心影响疫情防控，而对企业复工条件有加码的情况，这没有必要也不应该，市区政府将同各区，协调街镇、园区，按照全市统一要求来办理。

张宏韬说，在当前上海市疫情防控形势依然复杂严峻的关键时刻，还是要始终坚持企业复工复产必须满足防疫要求，要根据第二版工业企业复工复产疫情防控指引，制定落实“一企一方案”。这样做的目的，是为了更好地守护来之不易的抗疫成果，更有力地保障企业安全稳定生产，更有效地维护员工生命健康安全。同时也将根据疫情变化形势，不断动态调整复工复产相关要求，全力以赴做好企业服务工作。