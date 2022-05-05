台防长证实因太贵放弃购买美制反潜直升机

台湾国防部长邱国正今天（5日）证实，因为价格太昂贵，台湾海军决定放弃向美国购买反潜直升机。

据路透社报道，台湾军方原定向美国军备生产行洛克希德·马丁购买12架MH60R反潜直升机，但台媒今天报道称，台湾防长邱国正首次公开证实，将停止海军“神鹰三号”采购12架反潜直升机案。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，国民党立委温玉霞和民进党立委赵天麟关切海军“神鹰三号”采购12架反潜直升机案将停止，邱国正今早应立法院外交及国防委员会出席备询时说，反潜机案是因为价格过高，超过台湾的能力范围以外。

此外，邱国正也对向美国采购的两项军备M109A6自走炮战车和刺针导弹延期交付作出回应。

路透社报道，自俄乌冲突暴发以来，刺针导弹已成功帮助乌军抵挡俄军战机的攻势，备受乌军重用，但美国供应的缩减导致此类防空武器的量产变得更困难。

据中时新闻网报道，针对刺针导弹今年有延迟交货风险，邱国正说，因受俄乌战争影响，但台美双方有合约可循，国防部会据理力争，程序照走，并准备替代方案，同时避免走法律程序。

另据台湾联合报报道，至于M109A6自走炮战车无法如期交付，邱国正说，因为交货时间延长至2026年，所以国防部已确定放弃M109A6自走炮战车案，美方所提供的海马士多管火箭系统替代方案正在评估中。