中国仓储指数跌至两年多来最低水平

中国物流与采购联合会5日发布数据显示，4月份中国仓储指数为46.5%，较上月下降0.4个百分点，为2020年2月份以来最低水平。

据中新社报道，4月份中国仓储指数延续下降趋势，较上月回落0.4个百分点至46.5%，在荣枯线以下保持低位运行。各分项指数中，除主营业务成本指数和业务活动预期指数仍保持在扩张区间外，其余指数均落入收缩区间，特别是业务量指数和延伸业务量指数，回落幅度较大，降幅分别达到8.0和8.6个百分点。

4月，由21类商品组成的期末库存指数为47.3%，较上月回升3.1个百分点，反映出企业库存降幅较前期趋缓。分品种来看，生产资料类商品中，木材、机械设备、矿产品类商品库存较上月有所回升；生活资料类商品中，服装、纺织品、医药、日用品类商品库存较上月有所回升。

分析认为，在疫情多地蔓延的情况下，大宗商品市场旺季不旺，消费品市场需求低迷，仓储业务活动明显下降。疫情对道路运输冲击较大，物流仓储面临“出不去、进不来”的问题，周转效率大幅降低，库存水平明显下降。

不过分析也认为，业务活动预期指数4月在扩张区间保持上升态势。随着中国持续压实疫情防控措施，进一步落实货运物流保通保畅部署，短期因素的影响将逐渐弱化，经济有较快恢复基础。后期来看，基础建设投资释放力度依然较强，延迟的消费需求有望集中释放，仓储行业有望恢复平稳运行。