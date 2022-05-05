浙江首推个体户纾困政策：初次创业可贷款50万人民币

浙江省政府今天（5日）首次推出个体户纾困政策，初次创业者可贷款最高50万元人民币（约10万4077新元）。

据澎湃新闻报道，浙江省政府今天下发《关于扶持个体工商户纾困发展的若干意见》（简称《意见》），包含25条具体举措。据介绍，这是中国首个针对个体工商户的纾困政策。

据报道，个体工商户是浙江经济最微观、最活跃的因素，也是与百姓生活关系最密切的主体。目前，该省共有个体工商户554万7000户，占全省市场主体的63.2%，整体带动近1250万人就业。

浙江省市场监管局透露，着眼于当前个体工商户生产经营受经济大背景和疫情不确定性影响，面临市场预期不稳、发展信心不足、成本压力增加、金融支持不够等诸多困难，该局牵头整合10个部门，制定了上述纾困政策。

《意见》涵盖“降低经营成本、给予专项补贴、强化金融帮扶和优化营商环境”四个方面。

据浙江省市场监管局相关负责人介绍，为降低经营成本，明确小规模纳税人月销售额15万元（含本数）以下免税，鼓励引导非国有房屋租赁主体在疫情期间为受困个体工商户减免租金，因疫情影响无力足额缴额电气水费用的个体工商户“欠费不停供”等。

在给予专项补贴方面，含补贴防疫、消杀支出，定向发放消费券、服务券等惠民补贴，以提高个体工商户经营性收入等。

针对强化金融帮扶，推动个体工商户信用贷款和首贷户扩面增量，明确对初次创业的个体工商户最高可申请50万元创业担保贷款，推广“无还本续贷”“随借随还”类信贷产品。

至于优化营商环境，包括推行歇业制度，即对因疫情影响暂时无法开展经营活动，但仍有较强经营意愿和能力的个体工商户，允许按规定进行歇业，对轻微违法行为依法实行“首次不罚”，引导和鼓励互联网平台企业开展个体工商户助困帮扶等。

该负责人说，个体工商户面临费用高、贷款难、发展难等问题突出，政策提高了实效性和针对性。政策还突出了重点领域和行业，重点关注餐饮业、零售业等个体工商户占比最高、受疫情影响最为明显的行业。