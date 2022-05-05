台国防部：向美筹获MQ-9B无人机和AGM-84H导弹两军备案不会延后

台湾军方今天（5日）表明，台湾向美国采购MQ-9B无人机和AGM-84H导弹的两项军备案，目前筹获时程都不会延后。

据台湾《联合报》报道，台湾国防部战规司长李世强今早在立法院接受备询时说，台军向美国采购MQ-9B无人机和AGM-84H导弹两项军备案，目前筹获时程都不会延后。至于台湾海军和空军向美国采购的剌针导弹，台方将坚持要求美方依约执行。

立法院外交及国防委员会今天邀请国防部长邱国正、国防部战规司长李世强和陆军司令部参谋长章元勋等列席，就“全民国防手册（范本）之编纂、内容及检讨”进行专案报告和接受备询。

民进党立委王定宇关切台湾向美国采购M109A6自走炮战车案将延期交付，美国政府提出以海马士多管火箭系统取代是一件好事，但台湾陆军现有M109A2、A5自走炮战车的改善计划仍须获得解决，国防部是朝采购A6或A7自走炮战车进行考量？

台湾陆军司令部参谋长章元勋说，目前全案仍在评估中，陆军会以改善炮兵自动化系统作为主要考量。

王定宇接着询问，陆军筹获250枚剌针导弹时程会否因俄乌战事而延后，李世强答询时说，台方会坚持要求美方依约执行。至于向美国采购的MQ-9B无人机和AGM-84H导弹筹获时程会否延后？李世强均称不会。