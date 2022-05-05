中国“五一”假期重点城市新房成交同比降五成

中指研究院监测数据显示，今年中国五一假期期间（4月30日至5月4日），重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年五一假期下降52.3%。

据澎湃新闻报道，多数代表城市新房成交规模同比下降，其中武汉、苏州、温州同比下降均超五成。

虽然五一期间多地楼盘推出促销优惠活动，但宁波、南京、杭州等重点城市新房成交面积同比降幅仍然较大。其中，杭州在新建商品住宅累计成交1.17万平方米，同比下降75%；南京新建商品住宅成交4.06万平方米，同比下降67%；苏州累计成交2.07万平方米，同比下降67%；宁波成交3.01万平方米，同比降57%。

对于以上数据，中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静指出，当前政策环境已明显改善，部分热点城市市场信心有所修复，但受疫情反复等因素影响，政策效果尚未明显传导至市场端。

陈文静说，4月底，中央政治局会议定调楼市，“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展”。短期来看，房地产调控政策进入密集优化期，早期市场上行阶段出台的部分过严限制性政策已不再适应当前市场阶段，预计各地将继续加大信贷支持力度，降首付、降房贷利率，同时适度优化调整限购、限售、限价等政策，促进销售回暖。

陈文静认为，在当前房地产市场调整压力持续较大的背景下，中央政策定调已明确释放积极信号，各地因城施策力度进一步加大预期较强，政策放松有助于购房者预期和置业信心恢复。预计在政策发力显效、疫情得到有效防控后，市场企稳可期，尤其是基本面支持强的热点城市有望率先企稳，进而带动重点区域三四线城市完成筑底。