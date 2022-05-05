批绿营民代挂钩黑道 民众党：遗脓清也清不干净

民进党籍云林县议员颜旭懋涉嫌提供1500多万元新台币（约70万新元）资金组成贩毒集团，遭屏东地检署上周五（29日）依违反毒品危害防制条例起诉，求处无期徒刑，民进党翌日火速开除其党籍。民众党今天（5日）发表声明说，有民进党民代除与黑道挂勾，还有收贿、过失致死等黑历史，“黑道的‘遗脓’清也清不干净”。

据台湾《联合报》报道，民众党指出，民进党去年爆发黑道入党争议，揭开绿营与黑道挂钩的脓疮，党主席蔡英文与民进党台北市党部主委吴怡农连番宣示与黑道切割，然而黑道的“遗脓”清也清不干净。

民众党举例，涉嫌组成贩毒集团，走私安非他命等毒品的颜旭懋，过去曾爆出辱骂员警三字经、家暴老婆，却因他是蔡英文胜选的重要推手，绿营对他极其敬重。为了平息颜旭懋对选情的冲击，云林县立委苏治芬带领党公职及候选人在妈祖前立誓不涉入不法情事，却被抓包同行有贪污及洗钱被起诉的口湖乡乡长林哲凌，相当讽刺。

民众党还说，民进党高雄市议员韩赐村在2020年5月撞死一名机车骑士，依过失致死罪嫌起诉，最终判刑六个月，家属事后更爆料，韩赐村动用关系不愿让事件曝光。这样充满争议的人物，依旧活跃于高雄政坛，竞选连任，“可见有关系、有实力才是民进党看重的”。

民众党并喊话，台湾政坛的鬼故事不断发生，从贪污、酒驾、强盗到洗钱，有前科的议员全面投入地方选举，“他们犯下的罪行在地方悄悄壮大，成为其他新进民代的负面表率，逐渐蚕食你我家乡的发展，试问你能够接受他们代表你的民意吗？”