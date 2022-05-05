中国政法大学原副校长于志刚羁留期间病逝

中国全国人大常委会原委员、中国政法大学原副校长于志刚前天（3日）晚上因病逝世，得年49岁。

综合财新网和网易等报道，于志刚被羁押在辽宁省公安厅看守所，5月2日早晨6时，他准时起床活动，还曾和同室被羁押着下象棋，后感到眩晕，遂被扶到床上。送医后，于志刚被诊断为脑干大面积出血，约在5月3日晚上11时许不治身亡。

公开资料显示，于志刚生于1973年5月，河南洛阳人。他1991年至2001年在中国人民大学完成法学学士、硕士、博士学业，2004年从人大经济学博士后出站。

2001年，28岁的于志刚进入中国政法大学任教，2002年破格晋升副教授，两年后赴英国牛津大学访学。2005年，于志刚破格晋升教授，翌年被遴选为刑法学博士生导师。

2012年5月，于志刚出任中国政法大学教务处处长，2015年5月升任政法大学副校长。于志刚2018年5月卸任中国政法大学副校长，当选为十三届中国全国人大宪法和法律委员会委员。

2021年1月22日，中共中央纪委国家监委网站发布消息，中国政法大学原副校长于志刚涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

中国全国人大常委会官网同天发布公告，北京市人大常委会决定罢免于志刚的十三届全国人大代表职务，同时撤销其十三届全国人大常委会委员、全国人大宪法和法律委员会委员职务。

2021年6月28日，中共中央纪委国家监委网站宣布于志刚被“双开”。同年11月25日，辽宁省沈阳市中级人民法院开庭审理全国人大常委会原委员于志刚受贿案。

沈阳市人民检察院派员出庭支持公诉，于志刚及其辩护人到庭参加诉讼。沈阳市人民检察院起诉指控。2013年至2017年，于志刚利用担任中国政法大学教务处处长、副校长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受财物共计折合691万余元人民币（约144万新元）。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，于志刚及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，于志刚进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。法庭最终宣布休庭，择期宣判。不过，从开庭至今已有半年，官方尚未披露判决结果。