华大基因：紧急研制不明原因儿童急性肝炎筛查联合方案

华大基因今天宣布，鉴于最近新发现的不明原因儿童急性肝炎流行趋势，以及不明原因肝炎的潜在病因腺病毒尤其是F41型本身广泛存在，华大基因针对不明原因儿童急性肝炎快速提供全面的检测筛查方案。

根据澎湃新闻报道，华大基因称，采用腺病毒及腺病毒F41型核酸检测试剂盒，一个小时内可完成快速筛查，并对筛查阴性的临床病例可进一步采用PMseq病原高通量测序探究潜在新病原。

上述联合方案或可大幅提升对不明原因儿童急性肝炎的病原检测能力，助力不明原因儿童急性肝炎感染的精准诊断。

今年3月31日，苏格兰首先报告了五例患有不明原因急性肝炎的儿童。此后，欧洲、北美洲和亚洲的十多个国家报告了不明原因儿童急性肝炎病例。

世卫组织（WHO)本月3日在日内瓦召开新闻发布会，宣布截至5月1日在全球范围内共有20个国家和地区报告了228名儿童出现不明原因急性肝炎，另有50个疑似病例有待进一步调查。

迄今为止，大多数病例都在欧洲发现，但在美洲、西太平洋和东南亚也有病例分布。据WHO，确诊病例临床表现为需要住院治疗的严重急性肝炎，转氨酶显著升高，通常伴有黄疸，有时伴有胃肠道症状 (腹泻、呕吐、腹痛等)。

这些病例大部分无发热症状，令科学家困惑的是，这些儿童体内均未检测到引起急性病毒性肝炎的常见肝炎病毒（甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒）。

不明原因儿童急性肝炎的潜在原因尚在研究调查中。WHO于4月23日通报的169例病例中，至少74例样本中检出了腺病毒，其中18个测序显示为腺病毒F41型，因此高度怀疑腺病毒为潜在致病因素。