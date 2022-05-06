陈茂波：关注加息对香港市民供楼影响

美联储加息，香港财政司长陈茂波说，虽然香港住宅物业过半数已没有按揭贷款，但对部分正在供楼的小业主而言，加息将增添他们供楼的压力及对生活的忧虑，港府将关注相关影响。

据明报报道，陈茂波说，美联储收紧货币政策，除了会减弱美国经济的动力外，也会影响全球资金流向以至其他经济体的资金充裕程度，对环球经济的稳步复苏构成压力，令香港面对的外部环境更具挑战。此外，环球金融市场或会更为波动，部分基本因素较弱的新兴市场经济体面对的压力，包括货币贬值和资金外流将较显著，政府会继续关注相关风险。

他说，同时，政府需要注意加息对资产市场、信贷质素、本地消费和投资活动，以及经济气氛的影响，也要关注其对市民及中小企造成的负担。陈茂波说，对市民而言，港元拆息上升将增加他们的按揭还款开支。虽然香港住宅物业过半数已没有按揭贷款，近期新做的住宅按揭贷款也都通过加息3厘的压力测试，不过，在经济仍未全面恢复、失业率偏高、许多市民收入受压的环境下，对部分正在供楼的小业主而言，加息将增添他们供楼的压力及对生活的忧虑。

陈茂波说，对于中小企业而言，疫情对业务的打击仍在，全球供应链及物流运输也未完全畅通，令经营仍然艰难，持续加息意味其偿还贷款的压力业逐步增加。

