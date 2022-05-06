港媒：成都大运会将再次延期

知情人士透露，原定今年6月举行的成都世界大学生运动会将再次延期。

香港《南华早报》引述与大运会组委会有联系的知情人士报道，原定今年6月下旬主办的成都世界大学生运动会将展延至明年举行。

这项赛事每两年主办一次，因应全球冠病疫情形势和国际旅行受限等因素，原定去年8月在四川成都举行的世界大学生运动会，延期至今年6月26日至7月7日举行。

四川省人民政府和成都大运会去年4月均在官网发布公告，宣布大运会改期消息。

知情人士说，当局将很快宣布大运会再次改期的消息。他们指出，中国境内有很多活动受严格防疫措施影响被取消，并称这些“艰难情况”给活动主办方带来极大挑战。

参与大运会宣传工作的知情人士说，工作人员已被告知撤下所有广告，赛会宣传活动“戛然而止”。“我们目前在等待最终的决定。”

参与志愿者工作的当地官员说，志愿者已被告知暂停所有规划。该官员说：“我能理解志愿者的感受。为支援大运会，成都所有院校完全处于闭环管理状态。为追赶课业进度，以便6月提早放假，全部学生每周仅休息一天。”学生每周也需在校内接受一次核酸检测，“我们（将因赛会延期）需要作出很多解释。”

奥密克戎变异毒株令中国境内掀起新一波冠病疫情。3月底，上海市受疫情影响进入严格封控状态，有2500万市民受波及。如今上海市大部分地区仍未解封。北京市冠病疫情近期也出现反弹，部分公交系统被关闭，餐厅和商场也暂停营业，市民接获通知居家办公。

成都大运会预料将像今年2月北京冬奥会一样，采取闭环管理方式举行。成都有些大学生投诉，为响应当地的防疫措施，他们未获准在五一劳动节期间外出旅游。