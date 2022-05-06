消息：中国要求政府机构将电脑更换为本国产品

知情人士称，中国已经要求中央政府机关、国有企业、政府相关企事业单位等，将目前使用的外国品牌电脑，更换为国产设备。这将是北京在敏感机构内排除关键海外技术的最强力措施之一。

据彭博社报道，知情人士透露，该项替换工作还将扩大至各地的政府机关、机构和企事业单位等。目前中央政府层面涉及更换的电脑设备数量至少有5000万台，全部替换工作预计将在两年内完成。因相关信息未公开，知情人士不愿具名。

分析认为，此举反映北京对信息安全的担忧日益增加，同时也展现对国产软硬件的信心。中国的联想、华为和浪潮已跻身全球最大个人电脑和服务器制造商之列，本地软件开发商金山和中标软件等也快速崛起，能与微软、Adobe等公司一较高下。

多年来中国一直鼓励政府机构使用国产的信息技术产品，并常常将某些国外产品排除在政府采购清单之外。面对这一趋势，惠普和微软等美国巨头纷纷与有中国政府背景的企业成立合资公司，以争取利润丰厚的国企大单。

不过这些努力被中国自主研发的软硬件存在短板所困扰。近年来，浪潮、联想等本地巨头在全球市场的份额不断扩大，但它们的产品仍依赖采用尖端技术的美国零部件，比如英特尔或AMD的处理器。

知情人士称，政府的最新要求可能只涵盖个人电脑品牌和软件，不包括处理器等难以更换的组件。中国将主要鼓励用Linux操作系统取代微软的Windows操作系统。一位知情人士说，中标软件是Linux操作系统的主要供应商之一。

其中一位知情人士透露，包括国有媒体和网络安全部门在内的一些机构可能会在获得特别许可的情况下继续采购先进的外国设备。另一位知情人士称，未来这种许可制度也可能会收紧。