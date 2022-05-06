继昨日跌停后 海康威视再触及跌停

海康威视股价今日（6日）低开，盘中大幅下挫，触及跌停。此前消息人士透露，美国正在考虑是否将生产和销售安防视频监控产品的海康威视列入其“特别指定国民和被封锁人员”名单，对海康威视进行制裁。

据第一财经报道，海康威视低开，盘中大幅下挫，触及跌停。截至发稿，海康威视跌近8%，成交额超43亿元（人民币，下同，8.94亿新元）。

据彭博社报道，美国对海康威视的制裁与中国在新疆地区对穆斯林少数民族的侵权有关。虽然海康威视和其他七家中国科技公司已经受到美国限制，但列入上述名单将标志着该公司首次面临更严厉的美国财政部制裁，可能导致其全球业务受到制约。

美国常常用在恐怖分子、毒枭和俄罗斯银行业身上的这个制裁，将大大限制海康威视与企业、金融机构和政府合作的能力。

彭博社分析，更广泛地说，在两国都以国家安全为由开始限制商业关系之际，制裁将标志着美国利用其在全球金融体系中的主导地位来打击中国公司的手法进一步升级。强调人权也可能使任何与共产党庞大的安全机构打交道的公司面临类似的处罚。

卡内基国际和平基金会的研究员贝特曼（Jon Bateman）说：“这将涉及非常非常广泛的公司。”他说，美国难以澄清其对华政策，“拜登政府至今尚未界定它希望与中国建立什么样的关系，这表明人权将是一个焦点。”

拜登基本上维持了特朗普政府遗留的对华措施，没有明确表示如何处理贸易战期间实施的惩罚性关税，以及公司可以与中国分享哪些敏感数据的问题。他还扩大了其他领域的限制，去年签署了一项法律，从6月开始禁止进口新疆商品，除非公司可以证明这些商品没有使用强迫劳动。

俄罗斯入侵乌克兰后，中国对俄罗斯的外交支持也使北京与华盛顿的关系紧张，而拜登也在严格区分民主国家和独裁国家。对中国公司会受到俄罗斯那样制裁的担心，导致了近几个月中国市场的下跌。

布林肯原计划在周四就美国对华政策发表讲话，但由于冠病检测呈阳性而推迟。不过，知情人士透露，布林肯的讲话在一些基本问题上可能不会提供多少新信息，例如美中如何在某些问题上进行合作。