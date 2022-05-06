上海推动重点行业应复尽复、复工人员应返尽返

上海政府要求，推动重点行业应复尽复、复工人员应返尽返。

据澎湃新闻报道，上海市商务委主任顾军在今天（6日）举行的疫情防控工作新闻发布会上介绍，针对市民对生活物资保障的需求日趋多样，上海印发了有关加快本市商贸企业复工复市的通知，坚持统筹疫情防控和生活物资保障，有序推进商贸企业复工复市，尽快恢复商业体系活力，满足不同区域、各类人群的生活物资需求。

一是推动重点行业应复尽复。在落实好疫情防控措施的前提下，上海将推动超市卖场、便利店、电商平台、生鲜蔬果、餐饮、药品流通等与市民生活密切相关的商贸企业节点和网点有序复工复市。

二是建立复工复市“白名单”。保供企业可以转入复工复市“白名单”范围，其他商贸企业凭复工复市疫情防控和闭环管理方案向所在区商务主管部门或区防控办指定的部门提出申请，经审核同意后，纳入复工复市“白名单”。后续各区将陆续发布商贸企业复工复市申请渠道。上海将建立协同机制，把有序推进商贸企业复工复市作为回应市民关切、保障生活需求的重要抓手。

三是推动复工人员应返尽返。上海建立复工复市人员返岗电子通行证制度，简称“复工证”。复工复市“白名单”企业可为其符合条件的返岗人员及其承运企业的返岗人员申请“复工证”。返岗人员凭身份证、“复工证”联系所在居村委会申请放行。原则上相关人员不再返回小区居住，实施闭环管理。

四是指导复工复市企业落实防控措施。上海已发布《上海市商贸企业复工复市疫情防控指南》，共包括主体责任、入场管理、环境卫生、人员防护、分区管理、应急处置、物资储备等七个方面、25项通用防疫要求。要求商贸企业严格落实各项疫情防控措施，制定疫情防控和闭环管理方案，坚持人、物、车、环境同防。

