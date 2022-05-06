戴琪：与美商界就对华商品征税复审展开积极咨询

美国贸易代表戴琪说，美国政府将就对华商品征收关税复审程序，与商界人士展开积极咨询，以广泛搜集业界意见，以评估潜在的经济影响。

据路透社报道，戴琪周四（5日）在渥太华与加拿大国际贸易部长伍凤仪共同会见记者会时，作出以上表述。

她说，征收关税的决定不会在真空中制定，并誓言将“专注于作出决定的过程，以及聆听遍布全国经济层面的相关利益者。”

美国贸易代表办公室周二（3日）说，四年前依据所谓“301调查”结果对每年3500亿美元（下同，约4855亿新元）的中国输美商品加征惩罚性关税的两项行动将分别于7月6日和8月23日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。

美国贸易代表办公室将在5月7日至7月5日，为总值340亿美元的首批中国输美商品关税复审搜集业界意见，总值160亿美元第二批中国输美商品关税复审搜集业界意见工作将在6月24日至8月22日进行。

针对向中国输美商品征收关税能否对中国完成前总统特朗普政府在2020年实施的中美贸易协议发挥影响的提问，戴琪说：“在当前全球环境充满干扰的时期，且对美国普通百姓造成痛苦，对我们来说，重要的是专注于依据我们的能力构建一个耐久且有效的战略与中国竞争。”

近期，美国财长耶伦和国安副顾问辛格发表了有关降低关税来抑制通胀的言论，使各界揣测拜登政府在考虑改变对华关税政策。白宫甚至透露，政府正在仔细研究特朗普时期的关税措施对通胀的影响。

戴琪周一（2日）在洛杉矶的米尔肯研究院全球会议上说，对华关税应是涵盖货币、财政和税收政策等领域的全面经济战略的一部分。美国必须确保用来应对通胀短期挑战的工具有效，而且不会损害美国要改变对华关系的中期目标。