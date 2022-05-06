港媒：开放边境是李家超优先事项

消息人士透露，香港特首唯一候选人李家超的目标是消除重新开放香港边境的障碍。李家超此前承诺，将派遣高级官员出访海外，以吸引外国企业和游客来到香港。

据《南华早报》报道，消息人士透露，李家超已与工商团体举行两次视讯会议，对象包括国际商会、中小企业，以及纺织成衣产业。这些会议讨论了进一步放宽旅行限制的问题。

李家超说，商业团体强调经济活动对香港保持竞争力至关重要，因此需要积极保持香港与世界和中国大陆的联系。

据报道，李家超将重新开放香港与中国大陆和世界其他地区的边界作为优先事项。

随着香港每日新增病例从50,000多例的峰值降至300例左右，香港本月取消了一些防疫限制措施，包括从5月1日起解除对非居民不得访港的禁令。

曾经当过警察和保安局长的李家超在过去三年力主镇压香港反对派，他也为警方对抗议群众使用武力辩护。根据对香港选举委员会其中10名成员的采访，北京决定任命李家超为特首选举唯一的候选人，关键就是其强硬的立场。

但是与此同时，曾经私下会晤过李家超的银行家、外交官、政界人士和其他人士透露，李家超对香港商界的疑虑能够公平对待且乐于察纳。虽然大多数人预计，他会坚守中国大陆对国家安全的看法，但他们认为，与即将卸任的行政长官林郑月娥相比，李家超似乎更能迅速回应外界的建言。

一位常驻香港的外交官说，现年64岁的李家超在几个场合上都表现得像个谦谦君子，似乎知道如何权衡取舍。香港国际商业圈的一名成员说，李家超愿意面对面并听取外界的疑虑。汇丰前银行家和香港上市公司中手游集团联合创始人亨德里克·辛（音译自Hendrick Sin）说，李家超擅于倾听，能够快速分析事务。

亨德里克·辛说，李家超与商界和房地产大亨没有紧密的联系或纠缠不清的关系，让外界觉得他是公正的，这算是加分。大多数接受采访的人都要求不具名，因为他们无权代表李家超发言，其中包括几位与李家超在不同阶段共事过、但非选举委员会成员的人士。