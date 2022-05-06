中资港股又临分红季 购汇压力考验人民币市场情绪

面临境内外多重因素考验的人民币汇率又将迎来一波季节性的冲击：分红购汇。今年中国国有大银行等中资港股抛出的派息计划不减往年。

据彭博社报道，截至周四，香港上市的中资企业今年已公布的计划派息总额达到6769亿港元（1195.33亿新元），其中主要包括企业的年度分红计划。如果不考虑企业自有外汇资金，6月至8月将迎来月均约2050亿港元的购汇需求，较上年同期增加16%。

面对美联储进入加息通道、中国疫情防控给经济带来下行压力，境内外人民币4月累计下跌均超过4%，其中境内创下1994年汇率并轨以来的最大单月跌幅。随着港股分红季的到来，人民币汇率尤其是对一篮子汇率的表现，或因分红购汇而阶段性承压，而港元走势则可能获得相应支撑。

华侨银行大中华区经济学家谢栋铭在采访中说：“派息购汇应该会有脉冲式的影响，在情绪脆弱的情况下，这种边际变化的效应可能会被放大。”

以上市公司来看，派息额最大的企业为建设银行，拟于7月29日派息超千亿港元；这使得当天合计30多家企业的派息总额达到约1200亿港元，是今年单日派息金额最多的一天。

企业通常需要在派息日前确定转换汇率，并购汇以为其分红筹备相应的港元资金。需要注意的是，并非所有分红资金需求，都通过人民币购汇来实现。根据实际情况和汇率预期，企业也可以使用自有外汇资金或外币融资满足需求。

彭博采访的分析师大多认为，在人民币面临诸多不利因素压制时，派息购汇今年的季节性影响可能更为明显；尤其是在美元保持强势的背景下，集中分红时段之前的投机交易也会更多。

滞胀担忧拖累隔夜美国股债市场大跌，美元指数续升，人民币走低。周五北京时间11时02分，境内人民币下跌0.28%至6.6723元，离岸人民币跌0.38%至6.7073元。

彭博以母公司注册地或涉险国家为中国作为标准，对香港上市公司进行筛选。截至周四的数据显示，共有461家符合条件的中资港股计划于今年3月至10月间派发红利；另有45家公司仅公布了派息金额，但尚未公布派息时间。上述统计包括部分季度分红、派发特别股息等情形。

从目前数据来看，年内计划派息规模前十的上市公司合计派息达到3344亿港元，占总量49%，无论是规模还是集中度都较上年提高。去年同期十大企业计划派息2682亿港元，占分红总额44%。

