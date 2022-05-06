秦刚：中美应避免对抗共同推动两国关系重回正轨

中国组美大使秦刚说，中美应该在避免对抗的基础上，共同推动两国关系重回正轨。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚周三（4日）会见美国国会参议院民主党督导和伊利诺伊州联邦参议员德宾，就中美关系、乌克兰危机和台湾问题等交换意见。

秦刚说，中美是两个重要大国，双方应在相互尊重、和平共处、避免对抗的基础上，共同努力推动两国关系重回正轨。

针对乌克兰危机的中国立场，秦刚强调，爱好和平、反对战争是中国的文化传统和外交理念。中国坚定主张尊重和保障包括乌克兰在内的各国主权和领土完整，一直在呼吁停火止战，并努力劝和促谈。

他说，中国还积极向乌克兰提供人道主义援助。同时，中国主张包括俄罗斯在内的任何国家的合理安全关切都应得到尊重。中国呼吁有关各方共同践行国家主席习近平提出的全球安全倡议，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，寻找危机后欧洲和世界长治久安的根本出路。

秦刚阐述了中国在台湾问题上的立场，强调世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同其他国家发展双边关系的政治基础。

他应询时指出，近期中国同立陶宛关系遭遇挫折，完全是由于立国在涉台问题上背弃其在两国建交公报中所做的政治承诺，公然违背一个中国原则，粗暴干涉中国内政。对此，中国不得不作出必要回应。