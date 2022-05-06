秦刚：美国是时候尽早取消对华加征关税

中国驻美大使秦刚说，贸易战对谁都没有好处，美国政府是时候重新考虑并尽早取消对华输美商品所加征的关税。

据中国驻美大使馆官网消息，中国驻美大使秦刚4月29日接受美国《福布斯》杂志驻沪分社长范鲁贤（Russell Flannery）的视频专访，主要就中美经贸关系及双边经贸协议、企业投资、营商环境等回答提问。此次视频采访以面对面形式进行，有关报道5月5日在《福布斯》网站刊登。

谈及中美经贸关系，秦刚说，中美建交以来几十年间，两国经济高度互补，利益深度融合，经贸关系取得长足发展，惠及两国和世界。当前中美经贸合作面临一些困难和挑战，这些不稳定不确定性主要来自美国。

他指出，特朗普政府根据301条款加征的关税仍在延续，美国用激烈竞争定义两国关系，在这样的情况下，经贸关系被政治化。越来越多的中国企业因美国泛化国家安全概念、诬称新疆存在“强迫劳动”问题等做法而受到限制甚至打压。

秦刚希望美国停止将商业合作政治化、把贸易当作工具，为投资者提供更多稳定性和可预测性。中美经贸合作不应该局限于你买我卖，而应扩展到可持续发展方面，探讨两国如何相互借鉴和帮助，实现绿色低碳转型。中美作为世界前两大经济体需要加强协调合作，在推动世界经济尽快复苏方面发挥领导作用。

谈到中美第一阶段经贸协议，秦刚强调，中国历来信守承诺。“我们言必信，行必果。”中国已履行全部有时限的义务，在知识产权保护、农产品市场准入、金融服务等方面取得显著进展，从美国购买更多商品，还就对美反制关税实行市场化排除。

他指出，虽然双方有分歧，但关税和贸易战不应是选项，希望双方本着相互尊重和谅解原则，通过对话谈判找到双方都能接受的解决方案。关税是不好的，伤害了中国，也伤害了美国。贸易战对谁都没有好处。美国政府是时候重新考虑并尽早取消所加征的关税。如果美国还想继续，不知道是否做好了承受更多损失的准备，但中国不得不奉陪。

提及中国在美投资，秦刚说，过去几十年，很多中国企业在美投资兴业，为美国人民创造了近100万就业，对美国消费者、美国家庭都有利。但近年来，美国不断将经贸问题政治化，滥用、泛化国家安全概念，1000多家中国企业受到制裁或限制。“我们敦促美国重拾理性，为中国投资者提供公平、可预期的投资环境，使他们对美国市场保持信心。”

至于中国的营商环境，秦刚指出，中国将继续实行对外开放政策，对外开放的大门不会关上，只会越开越大，将尽最大努力为外企提供更好的营商环境。希望在华开展业务的美国企业对中国巨大的市场抱有积极态度和充分信心，更加关注中国的政策规划和发展战略，熟悉中国的法律法规，更好适应中国的营商环境和中国社会、中国文化。