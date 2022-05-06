北京检察机关对中国国家开发银行原副行长何兴祥提起公诉

中国北京市检察机关已对国家开发银行原副行长何兴祥提起公诉。

据中国央视新闻今天（6日）报道，何兴祥涉嫌受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院交办，由北京市人民检察院第三分院审查起诉。北京市人民检察院第三分院已向北京市第三中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控何兴祥利用担任中国银行海南省分行党委书记、行长，中国银行山东省分行党委书记、行长，中国农业发展银行副行长，国家开发银行副行长等职务便利，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为企业和个人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

检察机关指何兴祥身为银行工作人员违反规定，为他人出具信用证及保函，情节特别严重；何兴祥身为银行工作人员违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，造成特别重大损失；何兴祥身为国家工作人员违反国家规定，隐瞒不报境外存款，数额较大，依法应当以受贿罪、违规出具金融票证罪、违法发放贷款罪、隐瞒境外存款罪追究其刑事责任。

中国最高人民检察院今年2月13日通报，北京市人民检察院以涉嫌受贿罪、违规出具金融票证罪、违法发放贷款罪、隐瞒境外存款罪对何兴祥作出逮捕决定。