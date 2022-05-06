杭州亚运会将延期举行

原定今年9月在中国杭州市主办的第19届亚洲运动会将延期举行。

据中国央视新闻报道，总部位于科威特的亚洲奥林匹克理事会当地时间6日上午发布通告，宣布杭州亚运会将延期举行。

根据通告，经与中国奥委会和杭州亚运会组委会详细讨论，亚洲奥理会决定推迟原定于今年9月10日至25日在中国杭州举行的第19届亚运会，新日期将由各方商定后择机公布。

杭州亚运会组委会上月曾宣布，亚运相关的56个比赛场馆均已竣工。

通告同时强调，第19届亚运会的名称和会徽将保持不变，亚洲奥理会相信在各方共同努力下，杭州亚运会一定会取得圆满成功。

通告还说，亚洲奥理会在与相关方研究了原定于今年12月在中国汕头举行的第三届亚洲青年运动会的情况后，由于亚青会已经延期一次，决定取消汕头亚青会，下一届亚青会将于2025年在乌兹别克斯坦的塔什干举行。

中国上海市正经历两年多来最严重的一波疫情，杭州距离上海约175公里。

另据香港《南华早报》报道，原定今年6月下旬主办的成都世界大学生运动会也将再次延期。

世界大学生运动会每两年主办一次，因应全球冠病疫情形势和国际旅行受限等因素，原定去年8月在四川成都举行的世界大学生运动会，此前已宣布延期至今年6月26日至7月7日举行，现在则面临再次延期。