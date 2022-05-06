控高登诈骗 国民党团告陈时中渎职

台湾卫福部向22家厂商紧急采购快筛试剂，其中高登环球生医公司被国民党质疑前身为小吃店、资本额仅200万新台币（下同，约9万3346新元），日前宣布弃标消弭暴利思考，国民党立法院党团今天（6日）再开记者会质疑卫福部护航、卸责，直指高登是买空卖空的诈骗，会后还前往监察院告发卫福部长陈时中和食药署长吴秀梅渎职。

据台湾《自由时报》报道，国民党副书记长林思铭质疑，高登从团膳转型生医无实绩及增资，卫福部有什么核准标准？几家合格厂商投标、采购价格多少？他痛斥，16亿元新台币巨额采购不是儿戏，说弃标就弃标已违反政府采购法，把指挥中心当“潘仔”（傻瓜），卫福部长陈时中还在护航、把责任推给在野党，非常不要脸、是在“庄孝维”（装疯子）。

林思铭痛斥，昶虹国际股份有限公司跳出来说自己是高登金主，愿意赔钱投资，真是看到鬼。依照公司法规定，重大投资必须经董事会通过、股东会报备，私下交易借贷已严重违法，这样的发言荒腔走板、鬼话连篇，就是常见的“买空卖空”，还敢以爱台企业自诩？

国民党立委叶毓兰说，自己是国际认证的警政学者，熟悉诈骗犯罪手法，陈时中打人喊救人，说政治干预商业，但从目前揭露资料可以看出，高登就是虚设行号，遂行诈骗，方便请君入瓮的响亮名号，因为台湾是“诈骗王国”，诈骗车手哪个会自称骗子？什么时候生技医学如此贱价，200万新台币就开得成的？

国民党副书记长郑正钤也批评陈时中很会演，200万新台币资本额的公司承接16亿新台币的采购案让大家都很疑惑，1700万剂快筛光运费就要9000多万新台币，却能在10家厂商中独揽32.7%比例，被揭发后又宣布弃标，根本是东窗事发断尾求生，陈时中必须清楚交代，厘清CDC询商的黑箱疑虑。

国民党立委林奕华质疑，卫福部是否依照第三级医材申请输入标准一一查核？是否要求检附原厂证明书？防疫物资采购水多深，政府应该为人民把关，这样做无本生意的公司真的是绿色吸血鬼，请政府马上查弊端，不要再认知作战。

国民党首席副书记长李德维则说，国民党团诉求很简单，要求监察院查清楚，给人民公道，为厂商护航不是指挥中心指挥官该做的事，希望政治黑手不要再伸进弊案。

国民党立院党团总召曾铭宗也批评，陈时中口中的殷实商人过去有许多黑历史，包含拿中国大陆黑心口罩冒充台湾制造诈取483万新台币遭起诉等，陈时中还理直气壮，国民党团要求公布进口快筛厂商的审查标准、检附文件等，也希望监察委员醒醒，为台湾人民监督。