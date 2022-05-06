知名市场分析师洪灏微博被禁言后辞职并转战推特

前交银国际中国市场策略师洪灏在其微博和微信公众号被禁言后辞职，开始在推特上活跃，针对纳斯达克指数提出预测。

据彭博社报道，洪灏周五（6日）发表了在4月21日制作的图表，将2000年纳斯达克指数的泡沫与最近的表现相提并论，暗示该指数可能已经见顶，但没有详细说明。洪灏还在推特上将职业栏的身份改为前交银国际人士，他在推特上拥有近2万8000名粉丝。

包括微信和微博在内，洪灏的中国社交媒体账号拥有超过300万粉丝，在他对中国及其股票发布偏空的报告之后，这些账号至少从周六晚间开始被停止使用，但未指明有何种违规行为。这位分析师后来离开了任职十年的交银国际。

目前尚不清楚洪灏的哪些发文可能已经越界。但中国最近几周审查了与封控有关的社交媒体帖子。基准沪深300指数上周跌至两年低点，今年已下跌21%，成为全球表现最差的股票指数之一。

美国股市周四下跌，抹去了前一交易日的涨幅，风险资产遭到广泛抛售，科技股出现逾1.5年以来的最大跌幅。以科技股为主的纳斯达克100指数暴跌5.1%，为2020年9月以来最大跌幅。

洪灏最新的推文受到追随者的好评，许多人欢迎他的复出。一位用户评论道：“外面的世界很复杂，很高兴再次在这里见到你！”

