调查：日企在上海的工厂多数未恢复生产

调查显示，在上海的多数日本工厂尚未恢复生产，当地防疫封控措施仍在影响商业活动，尽管当地政府称复工复产正在推进。

据彭博社报道，上海日本商工俱乐部会对上海市的日本企业调查结果显示，近三分之二的工厂尚未恢复生产，另有28％的工厂产能利用率不足30％。在上海设有工厂的54家企业中没有一家恢复到计划的生产水平，而且只有37%的企业获准复产。

这个调查结果与上海市政府的数据存在差异，上海此前称截至5月4日重点监测的1800家工业企业复工率超过70%。该调查也表明，经济活动恢复到正常水平还需要更长时间。超过半数的日本企业称，他们无法采购到任何供应品，供应链问题依然严峻。

近90％的受访公司透露，他们最大的问题是物流，其次是确保员工安全以及员工住宿，从而可以实现闭关管理运行。

上海日本商工俱乐部会的调查与一项对欧洲企业的调查结果类似，该调查中，超过90%的受访者称，动态清零措施冲击了供应链，85%的受访者称难以获得原材料或零部件用于生产。

绝大多数日本公司说，他们正在努力重启上海及周边地区的生产。不过，35％的受访者透露，他们还将增加在日本的产量以弥补损失的产量，而近20％的受访者希望增加在第三国的产量。

这项调查是在4月27日至30日由上海日本商工俱乐部会进行的。