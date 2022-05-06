上海宝山公安侦破四起哄抬物价案逮捕八人

上海市公安局宝山分局日前侦破四起哄抬物价案，逮捕涉案八名嫌犯。

据澎湃新闻报道，日前，在上海市公安局经侦总队指导下，宝山公安通过追查无电子通行证骑手的货源等举措，成功破获四起哄抬物价案，捣毁四个涉案商户窝点，抓获八名犯罪嫌疑人，查处六名无电子通行证骑手，起获非法经营额累计近100万元人民币（约20万7290新元）。

宝山公安分局罗泾派出所在排摸线索时发现，辖区某杂货店门口经常有骑手聚集、形迹可疑。经盘查，骑手的货源均来自于该杂货店。

警方随即于5月3日对该杂货店进行检查，当场抓获犯罪嫌疑人陈某会（男，54岁）、王某芳（女，56岁）。经查，疫情期间，陈、王两人为赚取差价，哄抬物价销售米、面、油、蛋等生活物资，并违规自行撕去店铺封条，将卷帘门半掩，通过多名无电子通行证的骑手进行配送。

经追查，警方在附近一出租屋内查获六名无电子通行证且健康码均异常的骑手，即移交防疫部门统一隔离，及时阻断涉疫风险。经核酸检测六人均为阴性，后续警方将依法处理。

同日上午，顾村派出所根据前期查处无电子通行证骑手时获得的线索，对辖区内一闭门经营的肉铺开展突击检查，当场抓获两名犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人赵某刚和妻子赵某荣，在疫情封控期间通过闭门经营方式经营自家的肉铺，将囤积的猪肉加价一倍后向周边小区售卖，并安排无电子通行证骑手或自行违规配送。

同日下午，刘行派出所根据前期排摸的线索，对辖区两家食品商店展开突击检查，分别抓获犯罪嫌疑人刘某、何某等四人。经查，犯罪嫌疑人在各自经营食品店铺过程中，囤积大量蔬菜、海鲜等生活物资，并大幅抬高价格后对外出售牟利。

目前，上述涉案八名犯罪嫌疑人均已被宝山警方依法采取刑事强制措施。

警方正告，疫情期间，由有关部门发放的电子通行证是配送寄递人员上岗的必要条件和通行凭证。警方对违反防疫规定的配送寄递人员，以及利用疫情趁机哄抬物价牟利的不法商家始终保持“零容忍”，请广大商家和骑手一定要严格遵守相关法律法规，切勿心存侥幸、以身试法。广大市民群众若发现此类违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。