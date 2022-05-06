报告：反映中国楼市预期的多项指标4月份转弱

58同城、安居客6日发布的《4月国民安居指数报告》称，中国4月份包括新房找房热度、购房者信心指数、经纪人信心指数等多项反映楼市预期的指标转弱。

据中新社报道，报告指出，4月新房找房热度环比回落，较3月下跌14.4%，其中中国一线城市新房找房热度环比下跌18.3%，二线城市下跌14.1%，三四线重点城市下跌12.8%。

购房者信心指数小幅下滑。报告称，2022年4月用户信心指数为104.6，环比下跌1.6%。这一指数已连续两个月下滑。报告显示，46.9%的受访购房者认为5月份楼市政策的走向会继续保持稳定，也有42.2%的购房者认为楼市政策将略微放松；53.1%的购房者认为房价走势将继续保持平稳。

对于目前二手房市场情况，报告显示，2022年4月经纪人信心指数为91.0，环比下跌12.0%。有53.1%的受访经纪人表示5月二手房价格将继续保持稳定。另外，还有35.4%的经纪人认为2022年5月二手房市场挂牌量同比将会上涨。

当月，新房线上均价和二手房挂牌价亦有小幅下滑。报告显示，2022年4月全中国重点监测65城新房线上均价每平方米17530元（人民币，下同），环比下跌0.09%，其中有23城新房线上均价环比上涨。

4月，中国重点监测65城二手房挂牌均价每平方米16903元，环比下跌0.10%，其中有24城二手房挂牌均价环比上涨，落实二手房参考价制度的城市中有5个城市挂牌价环比出现下降趋势。从房源来看，当月，中国重点城市二手房新增挂牌房源量环比下跌18.7%，部分城市受疫情影响环比下行明显。