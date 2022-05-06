全球智能手机出货量下滑 中国市场表现疲软

多家调研机构的数据陆续出炉，今年第一季度全球智能手机市场继续下跌，中国市场表现疲软。

据澎湃新闻报道，Canalys的报告显示，2022 年第一季度，全球智能手机出货量达到3.112亿台，同比下降11%。

之前，IDC的报告显示，2022年一季度全球智能手机出货量相较去年同期下滑了8.9%。另一家市场调研机构Counterpoint Research发布报告，2022年第一季度，受零部件短缺、疫情反复等因素影响，全球智能手机出货量同比下降7%，环比下降12%。

作为全球最重要的智能手机市场，中国市场在今年第一季度表现疲软，落后于全球市场。而北美是本季度唯一实现出货量增长的地区，体现了旺盛的消费市场。

根据Canalys的数据显示：2022年第一季度，中国大陆智能手机市场的表现持续落后于全球市场，仅出货7560万台，同比下滑18%，环比下滑13%。

Canalys研究分析师比约罗夫德（Runar Bjørhovde）分析说：“北美是本季度唯一实现出货量增长的地区，这体现了旺盛的消费市场。虽然稳健的增长表现主要归功于消费者对苹果iPhone 13系列和三星全新推出的Galaxy S22系列的强劲需求，但联想、TCL和谷歌等厂商仍在继续挖掘原属于LG的运营商市场份额。”

根据Canalys的报告显示，2022年第一季度三星在更新今年产品组合后重夺桂冠，出货量达到7370万台，仍较一年前下降4%，市场份额为24%，位列第一。苹果凭借着市场对iPhone 13系列的旺盛需求以及全新 iPhone SE机型的面世，斩获8%的稳健增长，出货量达到5650万台，位于第二。

小米、OPPO和vivo跻身前五，出货量分别为3920万台，2900万台和2510万台，市场份额为13%、9%和8%。

比约罗夫德说：“在未来的三到六个月中，应对棘手的宏观环境对厂商而言是一场考验，通货膨胀、持续发酵的俄乌战争以及防疫政策限制和供应中断都会影响各个层面的运营和规划。尽管短期预测遭到众多地区性不确定性因素的影响，但零部件短缺问题开始慢慢缓解，这就会减轻部分成本压力。头部厂商将利用这段低谷及调整期巩固供应链合作伙伴关系并加强核心产品研发和渠道拓展，以便应对 2022 年下半年的需求反弹。”

