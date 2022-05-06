台湾公视新届董监事候选人名单出炉 学者：下周料将过关

台湾华视13天内接连出错六次，促使延宕900多天的公共电视董事和监事改选加速脚步，下周一（9日）将重启董、监事遴选审查会议，公共电视文化事业基金会第七届董、监事候选人名单也在昨晚（5日）曝光。对此，传播学者认为，人选不具有太浓厚的政党色彩，下周审议应有机会通过。

据台湾《联合报》报道，文化部说，《公共电视法》第13条明定公视董事会由董事17至21人组成。行政院2019年9月2日提名第七届董事候选人，最后通过七位，尚需14名董事候选人待审查通过。

本次提名董事候选人包括：施振荣（宏碁集团创办人、科文双融投资顾问股份有限公司董事长）、孙嘉穗（东华大学民族语言与传播学系教授）、陈翠莲（台湾大学历史学系教授）、刘昌德（政治大学新闻学系教授）、洪馨兰（高雄师范大学客家文化研究所副教授）、平秀琳（媒体人）、朱国珍（作家）、李志德（镜周刊文化组副总编辑）、林宽裕（台湾师范大学乐活产业高阶经理人EMBA兼任助理教授）、黄心健（台湾师范大学设计学系教授）、黄兆徽（台湾事实查核教育基金会教育总监）、林耀南（辅仁大学国际创业与经营管理硕士学位学程教授兼主任）、王俊博（智冠科技股份有限公司董事长）、郭力昕（国立政治大学广播电视学系教授兼传播学院院长）等14人。

监事候选人包括：刘启群（台湾大学会计学系教授）、王毓莉（中国文化大学大众传播学系教授）、马秀如（政治大学会计学系名誉教授）、高文宏（电影制片）等四人。

对于这份名单，台湾政治大学传播学院教授冯建三说，公视董监事都是兼任性质，公视内部还有很多需要检讨的问题，最重要的还是选出适任的董事长与经营团队。

但冯建三提及，过去文化部曾提名反对公广集团的人出任公视董事，至少提名人选，必须支持公广集团理念，由于公视董事属无给职、兼职性质，提名过程承受的注意力相对小，提名人勇于出任的心情也不见得强烈。他认为仍须就公视法修法着手，从制度上检视公视的组织定位、经费来源、董事的问题。

另一位不具名传播学者说，看起来这次朝野都想让审查通过，平心而论，人选还不错，也都不具备太浓厚的政党色彩，下周一的审查会议，14名董事只要通过10人，就能顺利组成董事会，只要各政党届时放弃尔虞我诈、政治计算，应该有机会过关。

该学者也指出，公视董监事提名权应公开、透明，且名单公布后，必须要足够时间供社会大众讨论、反应，这次名单公布到审议时间过于仓促。