港府接纳下届政治委任官员薪酬解冻建议

香港行政长官会同行政会议周二（3日）接纳检讨港府政治委任官员薪酬独立委员会提出的建议，让第六届特区政府政治委任官员无需冻薪，可恢复每年跟随丙类消费物价指数的按年平均变动作出调整，且须追加过去两年累积未有的“加薪”幅度。

综合网媒香港01、《星岛日报》《明报》等报道，负责检讨行政会议成员、立法会议员及政治委任官员薪酬的独立委员会提交报告，指出第五届特区政府问责官员此前因应冠病疫情冻薪，当时冻薪属自愿性质，只适用于本届政府，因此建议下届政治委任官员薪酬可按原有机制调整，不应视为加薪。

委员会建议由今年7月1日起，律政司司长、财政司司长及政务司司长的每月现金薪酬，将分别按名义月薪36万9650元（港元，下同，约6万5222新元）、38万2600元及39万6000元作为基准，局长的现金薪酬恢复至每月35万7150元的水平。副局长现金薪酬继续定在局长现金薪酬的65%至75%，政治助理薪酬上限设定在局长薪酬的35%。

委员会也建议，由第六届特区政府开始，政治委任官员可累积的年假上限由22个工作天增至33个工作天，而在政治委任官员辞职、合约终止或任期届满时，可把不多于可享年假半数（即11个工作天）的未放取年假折算为现金。委员会的建议将提交予候任行政长官办公室考虑。