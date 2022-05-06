下午察：中国中小学劳动课让家长瑟瑟发抖？

中国的中小学生真不容易，除了面对繁重的课业压力与激烈的同辈竞争，今年起还要学烹饪。

这可不是煮方便面、蒸白米饭那么简单。据中国教育部最新发布的文件，九年义务教育后，学生得会蒸、煮、炒、煎、炖等烹饪方法、做三四道菜、设计一日三餐食谱、掌握营养配搭、了解科学膳食与中华饮食文化……这些标准可能连家庭主妇都未必能及。

相关消息昨天（5月5日）在中国社交平台引发热议，“教育部要求9月起中小学生要学煮饭”冲上微博热搜榜首，该话题至今已被阅读7.8亿次。

持支持欢迎态度的家长为孩子能掌握更多生活技能而欣喜；骂骂咧咧的家长则顾虑得被迫参与，加重自己的负担，各种瑟瑟发抖的忧心言论此起彼伏。

“教育部要求9月起中小学生要学煮饭”的话题昨天冲上微博热搜榜首。（微博截图）

作为独立课程的劳动课

综合中国教育部官网、观察者网、新华网等消息，在中国教育部最新印发的《义务教育课程方案》中，劳动从原来的综合实践活动课程中独立出来，成为中小学的一门独立课程，官方发布的《义务教育劳动课程标准（2022年版）》（简称《标准》）详细介绍了课程内容。新课程将于今年秋季学期，也就是9月开始落实。

根据《标准》，劳动课是要让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质。课程平均每周不少于一课时，用于活动策划、技能指导、练习实践等。

课程架构方面，由分布在“日常生活劳动”“生产劳动”“服务性劳动”三大类别中的10个任务群组成。

其中，“日常生活劳动”中的整理与收纳、烹饪与营养，以及“生产劳动”中的农业生产劳动、传统工艺制作这四个任务群贯穿九年义务教育阶段。我们就专门看看，家长热议的烹饪与营养任务群有何具体要求。

劳动课的课程框架。（中国教育部官网）

九年的烹饪训练

据课程内容要求，一至二年级的学生要参与简单的家庭烹饪劳动，如择菜、洗菜等食材粗加工；根据需要选择合适的工具削水果皮，用合适的器皿冲泡饮品；初步了解蔬菜、水果、饮品等食物的营养价值和科学食用方法。

三至四年级的学生要能使用简单的烹饪器具对食材进行切配，按一般流程制作凉拌菜、拼盘，学习用蒸、煮方法加工食材；用油、盐、酱油、醋等调料制作凉拌黄瓜；将几种水果削皮去核并做成水果拼盘；加热馒头、包子等面食；煮鸡蛋、水饺等。

五至六年级的学生要用简单的炒、煎、炖等烹饪方法，制作两至三道家常菜，如西红柿炒鸡蛋、煎鸡蛋、炖骨头汤等；参与从择菜、洗菜到烧菜、装盘的完整过程；根据家人需求设计午餐或晚餐的营养食谱，了解不同烹饪方法与食物营养的关系。

初一至初三学生要根据家庭成员身体健康状况、饮食特点等设计一日三餐的食谱，注意三餐营养的合理搭配；独立制作午餐或晚餐中的三至四道菜；了解科学膳食与身体健康的密切关系，增进对中华饮食文化的了解，尊重从事餐饮工作的普通劳动者。

虽说没有要求学生做出色香味俱全的美味佳肴，但平心而论，十几岁的初中生，要做出三四道营养均衡的菜，还要了解科学膳食与饮食文化，实属不易。

重庆滨江小学的学生们在厨房课上做的菜。（新华社资料图）

家长们的两极化反应

这两天网上出现好些调侃的段子，譬如有网民说：“以后家长在外996不用担心饿到孩子，还能省下外卖钱。”还有的说：“前半生妈妈做饭，后半生儿子做饭，没有想到，我们80后还有这样的福利，开心！”还有人联想到教培行业可趁机翻身：“新东方预备烹饪班！”

当然，更多还是关切的家长留言评论，他们对劳动课中的烹饪任务持两极化态度。

支持的家长认为，学习烹饪能让孩子从小培养各方面的生活技能，百利无一害。一名家长写道：“我双手双脚赞成啊！我认为做饭不仅仅是一项生活技能，更是一个获得生活幸福感的技能。它能带给人安全感、掌控感。还能让孩子学会感恩和珍惜。”

有622万粉丝的微博大V翟海潮说：“让孩子们学会爱劳动，懂生活，培养勤劳朴实的好品德。学煮饭既可以培养孩子的动手能力，又学会了生活技能，真的很好，支持！​”

不过，质疑的声音不少，主要是认为难以落实，以及担心给家长增添负担。有网民认为，烹饪的课程与要求很难在中小学落实，最终只会流于形式主义，在大学开设更合适。

不少家长担心，最终自己要帮孩子完成功课，增加负担：“在学校让娃煮饭吧，或者种地挑粪都行，千万别回家让家长管，然后还要拍视频。花样那么多都是家长的事。”“这课程一定要在学校完成，别让家长在家拍照上传到班群，谢谢。”“只能说家长们的苦难日又增加了一个，多多保重吧！一定要注意好自己的脾气。”

甚至还有人担心，一旦家长参与，劳动课就会陷入“内卷”。有网民问道：“到最后是不是老师布置了，但要家长教，还要拍视频上传？结果明明只是番茄蛋，就被卷成小龙虾、文思豆腐、佛跳墙？”

这些顾虑并非家长们凭空想象。《标准》在烹饪与营养的活动建议栏目下注明，“通过家校结合的方式展开”；“有条件的学校可在校内让学生实践体验，没有条件的学校可让学生在家长指导下操作”；“在劳动实践的基础上，请家庭成员给予评价”等等。

不少家长担心，孩子学烹饪，自己也要帮忙，增加原本已经不小的负担。（互联网）

总而言之，家长不太可能完全抽身不管。

北京妈妈陈女士告诉察客，她支持后年上小学的女儿学烹饪，因为孩子需要有基本的自理能力，才能真正从内心成长起来；四体不勤，五谷不分的孩子是无法面对社会的。

针对家长的顾虑，她说：“我觉得大部分家长还是怕麻烦，客观上中国家长真的很累，每天都在忙，已经没有足够的时间和耐心去教育孩子，多么迫切地希望作业快做完、习惯快养成、啥啥都赶紧做完，然后可以休息！”

陈女士感慨：“家长也不容易，但是父母的责任真的是无人能替代，教育和习惯本就不是一蹴而就的事情，孩子在成长，其实家长也要成长。”

面面俱到的劳动课能否落实？

中国中小学以前也有劳动课，但并不被重视。东方网总结：“做扫帚、学剪纸、扫操场、捡煤渣……这是过去的劳动课，只是纯粹的劳动活动，课程内容非常简单，所涉及的劳动技能等级很低，并未受到学校重视，经常被占用，或者沦为大扫除式的体力劳动，对学生的吸引力很有限。”可以说，这次“回归”的劳动课，课程内容更全面，评估方式更具体。

事实上，在美国、德国、芬兰、日本等国家的中小学，也有类似的课程，但不叫劳动课，而是家政课、手工课等。当然，中国与这些国家的教育体制、社会文化有别，没有太强的可比性。

放到中国的环境中，孩子在面临课业压力下，还要兼顾劳动课的要求，难怪很多人担忧，这是给孩子和家长“增负”。烹饪与营养这一项已不易，更别说还有多项同步进行的任务群，要求也不低。

5月6日，重庆两江新区童心青禾小学校开启了一堂趣味劳动课——捉泥鳅比赛，让孩子释放天性，体验自然之趣。（中新社）

譬如，在“新技术体验与应用”任务群下，中学生要选择一至两项新技术，如三维打印技术、激光切割技术、智能控制技术、数控加工技术、液态金属打印技术等，进行劳动体验与技术应用。

在“家用器具使用与维护”任务群下，小学生要通过阅读产品说明书，了解家庭常用电器，如电视机、电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等的功能特点，掌握基本操作方法。

课业升学压力仍在，又多了这些劳动课任务，会不会最终只是蜻蜓点水，像一些网民担心的那样，沦为形式主义？此外，不同学校、家庭的条件参差不齐，很难面面俱到地落实要求。因条件不足无法完成任务的孩子又该怎么办？

这些疑问，可能得等到9月新学期开学后才有答案。中小学生从小养成劳动的好习惯，本质与初衷都没错，最终还是要看具体能否落实，以及相关要求是否切合实际。

至于为何中国教育部现在要力推劳动课，有网民好奇，这是否与提高生育率有关：“是不是在下一盘很大的棋？这样孩子就能自己照顾自己，腾出精力去生二胎三胎？”“再大胆点想，是不是哥哥姐姐就能照顾弟弟妹妹生活起居了，父母负担又减小了。”

这些都只是猜测，但如果劳动课让已经“压力山大”的家长们更忙、更累、更痛苦，还会有更多人想生二胎、三胎吗？