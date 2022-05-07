18架中国大陆军机进入台防空识别区

台湾国防部发布消息称，18架中国大陆军机昨天（6日）进入台湾防空识别区（ADIZ）。

据台湾国防部发布的“即时军情动态”，18架大陆军机包括：一架运8反潜机、两架空警500预警机、两架轰6、六架歼11战机、一架运8远干机和六架歼16战机。

台湾国防部称，空军依惯例派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空导弹追踪监控。

前天也有六架次大陆军机进入台湾西南防空识别区，包含一架空警500预警机、两架轰6、一架卡28反潜直升机、一架运8远干机及一架运8反潜机。

台湾中央社引述战略学者分析称，解放军辽宁号航舰作战群目前位置在台湾东部外海，昨天的大陆军机机型为完整的远征作战编队，推测可能是在演练远征打击机群作战，并与辽宁号航舰战斗群进行联合演训。

另据台湾中时新闻网报道，正在台湾访问的日本自民党青年局众议员访团代理团长铃木宪和昨天说，台湾是邻近日本的重要友人，中国大陆解放军军机频繁进入台湾的防空识别区，也让日本产生危机感，日本把它当作自己的事一样看待。

铃木宪和说，台海的稳定对亚太地区来说非常重要，日本也愿意跟国际社会分享这样的想法，这次到台湾也了解到台湾人对现状的认知与危机感，回日本后会在国内讨论，也希望双方能加强务实合作。