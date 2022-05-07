王毅：以亚细安为中心的区域合作架构 是保持本地区和平稳定关键

中国国务委员兼外交部长王毅说，东亚地区已形成以亚细安（中国称东盟）为中心的区域合作架构，这是保持本地区和平稳定的关键。

据中国外交部官网消息，中国国务委员兼外长王毅昨天（6日）同印度尼西亚对华合作牵头人、统筹部长卢胡特举行视频会晤。

王毅强调，美国推行的“印太战略”逆时代潮流而动，不符合地区国家共同和长远利益。美国激活“五眼联盟”，实质是鼓吹扩散陈旧的冷战思维；建立“四边机制”，实质是在本地区制造新的集团对立；推进美英澳三边安全伙伴关系，实质是在本地区挑动军备竞赛。

他说，中国认为，不管地区合作向太平洋还是印度洋拓展，重心都应放在东亚，引擎都应该是亚细安。不管提出什么地区战略，宗旨都应是互利共赢，而不是零和博弈。中国和印尼都是新兴经济体代表，中国愿同印尼就此加强沟通协调，共同维护好本地区得来不易的和平稳定局面，共同维护好本地区各国谋求发展振兴的正当权利。

王毅说，中国坚定支持印尼主办二十国集团（G20）领导人峰会，在全球卫生、能源转型、数字转型等议题下打造峇厘岛峰会成果，为战胜后疫情时期挑战作出积极贡献。

王毅指出，针对当今世界面临的各种安全挑战，中国国家主席习近平提出全球安全倡议，明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题。

他说，全球安全倡议和全球发展倡议相互呼应，顺应了世界各国对和平发展、合作共赢的期待，兼顾了和平与发展两大时代课题，注重以可持续发展推动可持续安全，为推动全球发展和安全事业注入了新的动力。中国愿同印尼一道，通过双多边合作推进全球安全倡议落地，弘扬和平共处五项原则和“万隆精神”，走出一条共建共享共赢的安全之路。

王毅提到，在两国元首战略引领下，中印尼关系经受了疫情考验，战略性与高水平不断凸显，命运共同体意识日益增强，为本地区乃至全球的抗疫和发展事业注入了正能量。两国是真正的朋友、可靠的伙伴。中国愿同印尼共同努力，深化政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的双边关系新格局，推进两国各自发展进程，更好应对国际上各种挑战，为世界和平与发展作出更大贡献。

他指出，中国坚持人民至上、生命至上，采取的疫情防控举措科学有效，符合中国国情，维护了中国人民的身体健康和生命安全。中国祝贺印尼疫情防控取得的积极成果，将继续向印尼提供疫苗援助，支持双方企业开展疫苗本地化生产合作，建设疫苗和基因联合研究中心，在原料药等领域开展更紧密合作，共同打造后疫情时期两国卫生合作加强版。

王毅说，中国愿同印尼共同推动雅万高铁如期建成通车，将中印尼“两国双园”建设成中国同亚细安国家间首个经贸创新发展示范园区，推动海上合作取得新成果，在绿色发展、数字经济、基础设施融资、粮食安全等领域培育更多合作增长点，打造两国高质量共建“一带一路”升级版。

卢胡特感谢中国为印尼抗击疫情提供的全面有力支持，表示两国合作克服疫情挑战深入推进，体现了双方是患难与共的命运共同体。印尼愿同中国继续推进疫苗和公共卫生合作，深化“一带一路”合作，推进雅万高铁、“两国双园”、北加里曼丹绿色工业园、基础设施建设等战略性项目合作，落实好海上合作项目，进一步造福双方人民。

卢胡特希望双方深入推进教育、文化、媒体等领域合作，增进两国人民相互了解和友谊。印尼欢迎中国国家主席习近平提出的全球发展倡议和全球安全倡议，愿积极参与这两个重要倡议。印尼和中国可以合作战胜疫情，实现更大发展，共同维护地区和平稳定。印尼赞赏中国支持印尼主办二十国集团领导人峰会，将同各方一道推动今年的峰会为恢复世界经济发挥建设性作用。

卢胡特强调，印尼同中国的团结合作将使两国共同战胜当前的各种困难和挑战，双方关系的互利共赢本质将为发展中国家的合作提供重要指引。王毅期待并相信中印尼关系将成为互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。